В ответ на растущие призывы к использованию местных и национальных продуктов в Турции наблюдается повышенный интерес к национальной платежной системе TROY. Этот интерес усилился после бойкота товаров и компаний в связи с событиями в Газе и последовавшего заседания Экономического координационного совета 19 февраля.

На заседании совета было отмечено, что использование национальной платежной системы TROY постоянно растет. Было решено активнее использовать TROY во всех государственных учреждениях и организациях.

Уфук Билгетекин, председатель совета директоров Ассоциации оплаты и электронных денежных учреждений Турции (TÖDEB), выразил оптимизм относительно будущего TROY, заявив: «Каждый человек, использующий кредитную карту, хочет получить карты с логотипом TROY от своих банков. Я думаю, что в будущем с помощью стимулирования использования TROY ситуация изменится, и в течение следующих пяти лет мы увидим серьезный рост».

Билгетекин отметил влияние российско-украинской войны на платежные системы карт, указав на значимость Troy для страны. Билгетекин также подчеркнул прогресс Турции в области финансовых технологий и разработку цифровой лиры, указывая на значительный потенциал страны в финтех-секторе.

Troy — это турецкая национальная платежная система, запущенная в 2016 году. Финансовый инструмент предлагает широкий спектр платежных операций, включая оплату товаров и услуг, денежные переводы, снятие наличных, оплату счетов. Платежная система имеет ряд преимуществ, таких как безопасность, контроль, низкие комиссии и стимулирование развития турецкой финтех-индустрии.

Карты TROY могут использоваться в банкоматах и терминалах POS всех банков внутри страны, а также для оплаты товаров и услуг в интернете. Ожидается, что Troy будет играть все более важную роль в турецкой платежной системе.