Неограниченное сотрудничество

«Cкажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — заявил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

Министр обороны также добавил, что первая партия биноклей ночного видения была доставлена в Армению 22 февраля в соответствии с подписанным соглашением во время визита Папикяна в Париж, и отметил, что боевые бронированные машины типа Bastion будут отправлены в ближайшие дни.

Помимо этого, Лекорню подчеркнул, что армянские кадеты, офицеры и унтер-офицеры будут проходить обучение во французских военных школах.

В столице Армении, куда французский министр прилетал с официальным визитом, он встретился также с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Глава армянского правительства коснулся отношений оборонного сотрудничества с Парижем и отметил, что визит Лекорню стал первым визитом министра обороны Франции.

Пашинян также заявил, что Франция была одной из первых стран, положительно отреагировавших на решение Армении «диверсифицировать свои ориентиры в сфере обороны и безопасности».

По итогам переговоров главы Минобороны Франции с армянским коллегой Суреном Папикяном были подписаны соглашения в области обороны и безопасности. Министр обороны Армении заявил, что сотрудничество с Парижем не направлено против другой страны и что Россия и другие государства-партнеры должны уважать эту позицию.

За несколько дней до этого Пашинян сам летал в Париж на переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как потом утверждал армянский премьер, у него состоялась «прекрасная встреча с президентом Макроном и продуктивные дискуссии по вопросам углубления армяно-французской дружбы, расширения и укрепления двусторонней повестки дня, сближения Армения — ЕС и ситуации с безопасностью на Южном Кавказе».

Французский лидер в свою очередь пообещал продолжать сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере, «содействовать возвращению нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном», поддерживать усилия по поиску «справедливого долгосрочного мира в рамках международного права и соблюдения территориальной целостности и нерушимости границ». Помимо этого, он заявил, что «Азербайджану нужно "прояснить все двусмысленности", касающиеся границ с Арменией».

В долгосрочной перспективе

В середине февраля Пашинян дал интервью газете The Telegraph, в котором изложил программные положения новой стратегии безопасности Армении. Главный тезис публикации заключался в том, что Ереван не видит возможности развивать с Москвой прежние союзнические отношения, Россия становится лишь одним из многих партнеров, наряду с США, ЕС и другими.

Таким образом, турбулентность в отношения с РФ стала не временным спадом, а долгосрочным трендом, в котором неизбежно понижение статуса отношений между государствами с союзнических до партнерских.

Одновременно с этим Армения временно приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности. Как пояснил Пашинян, в отношении его страны это соглашение не выполнялось, особенно в 2021-2022 годах, когда возобновились боестолкновения между Арменией и Азербайджаном вокруг Карабаха.

Вооружение Еревана

Активное сближение Франции и Армении началось осенью прошлого года, когда страны подписали соглашение о поставках оружия и военной помощи. Речь шла о безвозмездной помощи и долгосрочных военных контрактах, включая поставки бронетранспортеров Bastion, трех радаров GM200 и ракет Mistral.

При посольстве Франции в Ереване также договорились создать новую оборонную миссию, которая, по словам Лекорню, «будет помогать ВС Армении и властям по вопросам обороны и защиты».

В последнее время военный бюджет Армении стал расти. В 2022 году Ереван тратил на оборону $700-800 млн, в 2023-м — $1,2 млрд, в 2024 году запланировано израсходовать $1,4 млрд.

Помимо Парижа, армянские власти в ноябре прошлого года подписали контракт с Нью-Дели на покупку системы борьбы с беспилотниками ZADS (Zen Anti-Drone System) на сумму $41,5 млн. За год до этого индийские СМИ сообщали, что страна поставит Армении реактивные системы залпового огня Pinaka и боеприпасы на сумму $244,7 млн.

В Азербайджане не раз обвиняли Францию в «деструктивной деятельности в регионе», подчеркивая, что такие шаги лишь «служат политике военизации Армении». Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что активизация Парижа в регионе «приводит лишь к обострению ситуации».

Против интересов Баку и Анкары

Как пояснил в беседе с TRT на русском политолог Наир Алиев, нет ничего удивительного в столь тесном сближении Армении и Франции. Во-первых, в европейской стране проживает большая армянская диаспора, вовлеченная во все госструктуры. Во-вторых, французские власти заинтересованы в голосах армянского электората.

«Я не представляю, что будет еще какая-то война. Азербайджан все свои задачи выполнил, восстановил суверенитет. Угрозы войны нет, если только Армения не захочет реванша. Однако поставки бронемашин Bastion настораживают, ведь за ними может последовать что-то еще. Париж всячески пытается усилить свое присутствие в Армении», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в Баку прекрасно понимают, какую политику проводят французские власти. Наир Алиев пояснил, что европейская переговорная площадка, в частности, перестала работать из-за действий Парижа.

«Французский президент своими действиями практически нивелировал ее значимость для мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Франция, скорее всего, и дальше продолжит действовать в этом направлении», — резюмировал аналитик.

Доктор экономических наук, азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде разделяет схожую позицию. В разговоре с TRT на русском он отметил, что сотрудничество Еревана с Парижем в военной сфере — довольно чувствительной области для безопасности в регионе — может лишь осложнить ситуацию.

«Речь идет о создании в регионе еще одного военного плацдарма для Франции, если брать в более широком смысле, то для западных государств. Французское военно-техническое, а в перспективе всеобъемлющее военное присутствие в регионе направлено против интересов региональных игроков и повышает напряженность в регионе. В частности, помогая Еревану, Париж фактически выступает против интересов Баку и Анкары — союзника Азербайджана», — пояснил политолог.

По мнению специалиста, французские власти хотят усилиться в Армении в военно-политическом плане и использовать страну «в качестве трамплина для своего присутствия в регионе Южного Кавказа».