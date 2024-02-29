Общий объем ВВП составил $838 млрд по текущему курсу и в текущих ценах, что составляет $13,1 тыс. на душу населения.

Расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 12,8%, составив 59,1% от ВВП.

Экспорт товаров и услуг снизился на 2,7%, а импорт увеличился на 11,7%.

В 2023 году наблюдался значительный рост выплат на рабочую силу и чистой операционной прибыли/смешанного дохода.

Выплаты на рабочую силу увеличились на 116,0% по сравнению с 2022 годом, а чистая операционная прибыль/смешанный доход вырос на 49,2%.

В четвертом квартале 2023 года рост продолжился: выплаты на рабочую силу увеличились на 107,6%, а чистая операционная прибыль/смешанный доход вырос на 55,0%.

Структура валовой добавленной стоимости также претерпела изменения: доля выплат на рабочую силу возросла с 26,3% в 2022 году до 32,8% в 2023 году. А доля чистой операционной прибыли/смешанного дохода снизилась с 53,7% до 46,3%.