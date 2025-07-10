Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны могут перекрыть доступ к аэропорту Жешува, через который проходит до 90% военной помощи Украине. Он обвинил Киев, США и Германию в том, что они воспринимают польскую инфраструктуру как свою собственность, игнорируя позицию Варшавы.

«И украинцы, и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, извините, как будто это их. Но это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы закрываем это на ремонт и до свидания», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Польшу не пригласили на ключевые международные встречи, где обсуждалось размещение логистического маршрута помощи Украине на ее территории.

«Это скандал. Эту тему мы будем обсуждать с немцами и американцами», — добавил он.

Президент Польши также предупредил, что в случае закрытия хаба партнерам придется искать обходные маршруты, включая морские поставки или сбросы оружия с воздуха.

«Разберетесь сами, если вы считаете, что мы вам не нужны», — отметил он.

Жешувский аэропорт расположен в 80 км от украинской границы. По данным НАТО, через него проходит до 90% всей западной помощи Украине. В марте США уже приостанавливали поставки, выведя несколько своих подразделений снабжения с объекта. В начале июля поставки вновь были заморожены и возобновлены только через неделю.

Срок полномочий Анджея Дуды истекает в августе. Его преемником станет Кароль Навроцкий — историк, победивший на выборах. Он выступает против вступления Украины в НАТО и ЕС, а также отказался направлять польских военных на помощь Киеву, даже если этого потребует президент США Дональд Трамп.