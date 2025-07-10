Белый дом «концептуально открыт» к поддержке законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, но только в случае, если он даст президенту исключительное право контролировать и отменять ограничительные меры. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

«В нынешней версии решения президента по внешней политике будут подвергаться микроменеджменту со стороны конгресса. Это для нас неприемлемо», — пояснил собеседник издания.

Переговоры между Белым домом и конгрессом по вопросу распределения полномочий продолжаются. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн подтвердил, что сторонам пока не удалось достичь компромисса: «Мы все еще работаем с ними».

Другой представитель Республиканской партии отметил, что действия российского президента бросают тень на имидж Трампа: «Он создал себе репутацию человека, способного договариваться о чем угодно и где угодно, а (президент РФ Владимир) Путин выставил его в глупом свете».

По словам Тьюна, судьба законопроекта должна решиться на этой неделе. Он подчеркнул, что документ может стать «очень сильным сигналом», так как «европейцы также ждут лидерства» от США. Сенатор надеется, что законопроект будет принят до августовских каникул.

Авторы инициативы рассчитывают, что ужесточение санкций вкупе с поставками оружия Киеву и аналогичными мерами Европы помогут принудить Россию к переговорам.

«Я уверен, президент [Трамп] готов к нашим действиям», — заявил сенатор Линдси Грэм.

Сам Трамп накануне вновь выразил недовольство Путиным и допустил возможность «маленького сюрприза» для Москвы. Так он ответил на вопрос о готовности ввести новые санкции из-за продолжающегося конфликта.

В Кремле заявили, что спокойно относятся к более жесткой риторике Трампа.

«Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.