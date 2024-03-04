Размер бюджета данной программы оценивается в 6 млрд долларов. По планам Пентагона, на эту сумму будет закуплено около тысячи беспилотных истребителей, из которых сотни могут использоваться ВВС США в ближайшие пять лет. Такие компании, как Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman, уже подали свои предложения на контракты с Министерством обороны США.

Ожидается, что беспилотные истребители будут выполнять функцию защиты для пилотируемых самолетов, включая истребители F-35 и бомбардировщики B-21. Кроме того, они будут обладать возможностью наносить удары по наземным целям и выполнять разведывательные миссии.

«Технологию, которая пилотировала самолеты с земли, заменит программное обеспечение, позволяющее самолетам летать автономно и адаптироваться к меняющимся условиям в бою», — заявили эксперты в материале издания Wall Street Journal (WSJ).

Из-за растущих затрат на разработку обычных военных самолетов, требующих участия пилотов, американские военные приняли решение более активно внедрять беспилотники и технологии ИИ. Пентагон стремится укрепить военно-воздушные силы, которые на данный момент находятся на историческом минимуме с 1947 года, отмечают СМИ.

Использование инструментов искусственного интеллекта было усилено американскими военными после операции ХАМАС 7 октября, утверждает новый отчет Bloomberg. В своем заявлении для агентства Bloomberg руководитель технологического отдела Центрального командования США Швайлер Мур отметила, что алгоритмы машинного обучения помогли Пентагону определить цели для более чем 85 воздушных ударов на Ближнем Востоке только в этом месяце.