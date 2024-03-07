Союз трещит по швам

«Многие в Ереване знают и даже говорят на русском языке дома. У нас нет никаких негативных чувств, обиды или злости на людей. Но если вы заговорите о Путине (президент РФ — прим. ред.) или России, то тут вскроется весь спектр чувств в обществе. Ненависть и проклятия в адрес российского руководства — это именно то, что вы услышите», — поделился с TRT на русском житель Еревана Артур.

Еще никогда за всю историю российско-армянские отношения не находились на таком низком уровне. В Армении убеждены: контртеррористическая операция Азербайджана на территории Карабаха в сентябре прошлого года состоялась с молчаливого согласия российских миротворцев.

Теперь власти страны ищут новых союзников, которые смогут обеспечить безопасность республики. «Одним из известных таких партнеров является Индия, недавно им стала Франция, мы начали работать с различными странами Европейского союза и многими другими», — сообщил секретарь армянского совбеза Армен Григорян.

С осени прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые начал пропускать сессии ОДКБ, а в феврале и вовсе объявил, что участие Еревана в организации «заморожено». «ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы», — подчеркнул он.

Вероятнее всего, армянский лидер лишь пытался произвести впечатление на западных союзников — российская 102-я военная база остается на территории Гюмри, да и официального уведомления о своих действиях армянская сторона в ОДКБ не направляла.

Тем не менее в России к заявлению отнеслись серьезно. Подозрения в «недружественных» действиях Армении усиливают участившиеся контакты Пашиняна с представителями Франции, Греции и Германии.

«В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отношения между Москвой и Ереваном связаны множеством соглашений, в том числе договорами в рамках ЕАЭС и СНГ. Теперь в Кремле намекают, что могут принять ответные меры, если армянские власти «не одумаются».

Стратегические партнеры

Россия остается главным торговым партнером Армении. В 2023-м товарооборот между странами вырос на 43% и превысил $7 млрд. Не менее важно для государства членство в ЕАЭС — в период с 2016 по 2022 год ВВП республики увеличился на 51,72%.

Несмотря на сильную зависимость от российского рынка, в стране все чаще предлагают гражданам подумать о евроинтеграции. При этом для вступления в Европейский союз Еревану придется сначала выйти из ЕАЭС. И сделать это необходимо до подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что означает, что процесс выхода должен начаться задолго до реальной интеграции.

В публичных заявлениях власти Армении мало уделяют внимания экономической стороне вопроса, делая упор лишь на укрепление национальной безопасности и демократии. Издание «Грапарак» сообщило со ссылкой на источники, что Пашинян 1 марта провел закрытое обсуждение с депутатами парламента. На встрече он якобы объявил, что страна должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени.

«Никол Пашинян дал понять, что Запад требует практических шагов по отделению от России и удалению ее из региона, и в нынешней ситуации у Армении нет другого выбора», — говорится в публикации. Ранее с идеей сменить политический курс с российского на европейский выступил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Для принятия этого решения правительству сначала необходимо провести референдум, в ходе которого жители должны проголосовать за евроинтеграцию. Однако заручиться поддержкой будет непросто. Граждане не поддерживают действия российских властей, но и не в восторге от решений Пашиняна. По данным различных соцопросов, его рейтинг составляет не более 30%.

Понимают жители республики и бонусы, которые государство получает от участия в ЕАЭС и экономических отношений с Россией. «Если сравнить показатели по всем пяти странам объединения за последние 10 лет, то Армения больше всех выиграла от участия в этом союзе даже с точки зрения такой сложной составляющей экономики, как промышленность. Это говорит о том, что государство себя прекрасно чувствует в тесных отношениях со странами ЕАЭС», — пояснил TRT на русском старший научный сотрудник Сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Сергей Рекеда.

Более того, Евросоюз в 2017 году уже подписал «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» с Арменией. Оно стало облегченной версией «Соглашения об ассоциации с ЕС», в нем отсутствует лишь экономическая часть договора из-за противоречий с документами ЕАЭС. По этой причине заявления о евроинтеграции — не более чем политический лозунг, который нынешним властям нечем наполнить.

Новая картина мира

Жители Армении рассказали TRT на русском, что находятся в полной растерянности. Они не знают, кого винить в проигрыше в войне, не знают, кого благодарить за помощь. Даже обещания Франции предоставить республике оружие мало воодушевляют и ни на что не могут повлиять.

«Когда, например, речь идет о том, кто нам поможет — Европа или американцы, то встает вопрос: как конкретно они нам будут помогать? Придут французские войска или что они будут делать? Очевидно, что они не будут воевать с Азербайджаном. Армения появилась как независимая республика на волне протестов за присоединение Карабаха. Сейчас этого нет, но и новую картину мира армяне для себя еще не выстроили», — признается TRT на русском житель Еревана Александр.

С одной стороны, граждане Армении обвиняют Россию в том, что ОДКБ не стало участвовать в военных действиях против Азербайджана. С другой — убеждены, что именно армянское правительство допустило ситуацию, в которой страна потерпела поражение в войне.

«Прежде всего нас предали армянские власти — Пашинян был пассивен. Но и на Россию тоже много надежд возлагалось», — отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, сегодня население поддержит любую сторону, которая предложит им альтернативу или хоть какой-то выход из ситуации, и не важно, будет ли это Россия или Евросоюз.

«Армения переживает тяжелейший государственный кризис. К сожалению, властям страны сегодня придется выбирать между позором и еще более крупным позором. Тут нет легкой стратегии. Кроме того, сегодня всем нужен Зангезурский коридор. А это уже в интересах не только Азербайджана или Турции, но и Европы, Китая, России и всех остальных. Этот вопрос нужно решать с Арменией, но нужно учитывать, что это обсуждения совсем другого порядка», — пояснил TRT на русском политолог Денис Бердаков.

Вывод, который необходимо сделать сегодня армянским властям, — споры о границах должны остаться в прошлом, считает эксперт. По его словам, за последние два года это поняли практически все страны Центральной Азии. В прошлом году Кыргызстан полностью завершил процесс делимитации границ с Узбекистаном, на финальном этапе находится согласование границ с Таджикистаном.

«То, что не решалось на протяжении 30 лет, было согласовано буквально за пару лет. Страны ЦА поняли, что спорные границы — это всегда проблема. И для Армении это также должно стать уроком, что лучше иметь хоть какую-то границу, чем быть государством с оспариваемыми территориями», — отметил Бердаков.

Однако даже в случае подписания мирного договора с Азербайджаном политический кризис в стране не завершится, считает собеседник агентства: «Но это будет иметь положительный эффект для экономики страны. Армении необходимо иметь границы и вести торговлю со всеми соседями».