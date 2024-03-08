Вооружение в обмен на разрешение

Иранские власти в прошлом году пытались добиться у Судана права построить в стране военно-морскую базу. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

В апреле прошлого года в Судане вновь обострилась вооруженная борьба за власть между правительственной армией и вооруженной оппозиционной группировкой — Силами быстрого реагирования. Тогда Тегеран начал поставлять официальным властям страны военную технику, в частности, беспилотники, а также предложил передать им вертолетоносец. В обмен иранские власти ожидали согласия на строительство постоянно действующей военно-морской базы на берегу Красного моря.

Наличие у Ирана военно-морской базы на «стратегическом перекрестке» между Ближним Востоком и африканскими государствами позволило бы Тегерану усилить контроль над Красным морем, а также над всеми проходящими через Суэцкий канал судами, включая те, что направляются в Израиль или же следуют из него. У всех региональных соперников Ирана — Израиля, Саудовской Аравии и Египта — есть выход к Красному морю.

Как пояснил советник по разведке военного лидера страны Ахмад Хасан Мохамед, иранцы хотели использовать базу для сбора разведанных, помимо этого, они планировали базировать там свои военные корабли.

Однако Судан, боясь вызвать недовольство США и Израиля, с которыми в тот момент он начал восстанавливать отношения, отклонил предложение Тегерана.

Два разных лагеря

Вооруженные столкновения между суданской армией и воинским формированием Силами быстрого реагирования вспыхнули из-за раскола внутри военных элит, которые борются за власть и доступ к ресурсам в стране. Из-за этого Судан оказался на грани гражданской войны.

Кстати, соседи Судана хотели использовать этот конфликт для усиления собственного влияния в стране, занимающей важное стратегическое положение в регионе. Например, сообщалось, что Каир оказывает военную помощь вооруженным силам Судана, поставляя им так же, как и Тегеран, беспилотники и обучая местных военных управляться с ними.

В то время как Объединенные Арабские Эмираты, как писали издания, помогают с вооружением Силам быстрого реагирования. Впрочем, как сам Каир, так и Абу-Даби эти сообщения опровергают.

Сейчас в Красном море хуситы нападают на суда. По их словам, это ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа», поэтому они будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

Из-за этого крупные судоходные компании, включая Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk, перенаправили свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки. В свою очередь нефтегазовая компания BP приостановила перевозки нефти через этот район. Потери грузоперевозчиков из-за необходимости изменять маршрут судов составили около $35 млрд.

В конце прошлого года американские власти обвинили Иран в «глубокой вовлеченности» в подготовку нападения йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море. В частности, как пояснили в Белом доме, Тегеран предоставлял повстанцам разведданные, а также ракеты, необходимые для осуществления атак, и беспилотники. Однако, как заявил представитель йеменских мятежников, его «страна не нуждается в иранской помощи».

Испугались США и Израиля

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в разговоре с TRT на русском подчеркнул, что гражданская война между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования, вспыхнувшая в апреле 2023 года, продолжается и по сей день.

«Происходит поступательный переход к активным фазам, были попытки мирных инициатив прекращения огня. Но в общем и целом в подобных условиях невозможно дать гарантии того, что данные сейчас соглашения будут исполнены теми, кто в итоге окажется победителем в этой гражданской войне», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что к тому же Судан сейчас — не полностью политически суверенное государство. Это одна из четырех стран, подписавших Авраамовы соглашения с Израилем при посредничестве США. Судан пошел на это, потому что Вашингтон пообещал исключить его из списка государств-спонсоров терроризма и пересчитать долги, которые имеются у Судана перед Международным валютным фондом (МВФ). В результате теперь это долги страны перед США и их «условно стало легче выплачивать».

«Судан обладает удобным географическим и стратегическим положением, поскольку на его побережье есть несколько развитых портов, которые удобно использовать в качестве военных баз. К тому же страна не слишком самостоятельна, поскольку находится под некоторым влиянием и, возможно, даже управлением со стороны США. Пока открыто американцы не вмешивались в этот вооруженный конфликт, ни к какой из сторон активно не примыкали, но если в будущем это изменится, баланс сил в регионе может сильно пошатнуться», — уверен аналитик.

По его словам, и ту и другую сторону поддерживают страны, которые сохраняют или стараются сохранить конструктивный диалог с американцами. Еще одна причина отказа, который получил Тегеран, заключается в том, что любая военная база Ирана на Красном море — это очень серьезное его усиление в регионе.

«А поскольку хуситы и так считаются проиранской группировкой, действующей в регионе, то на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, его выхода за пределы региона сектора Газа на более глобальный уровень и с учетом блокады, которую хуситы устроили в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море в целом, иранское присутствие на побережье Красного моря на территории Судана может еще сильнее укрепить позиции хуситов и станет еще одним камнем преткновения и точкой столкновения интересов США и Ирана», — считает специалист.

Крылов добавил, что Тегеран не первый, кто стремится укрепиться в Судане. Размещение там базы может очень сильно изменить баланс сил, и это невыгодно именно американцам. «С точки зрения арабских государств и с учетом их попыток наладить диалог с Тегераном вряд ли это поменяло бы баланс сил в регионе, Иран и так очень сильный игрок, это его усилило бы, но вряд ли бы это стало представлять экзистенциальную угрозу для государств региона. Было бы еще одно морское пространство, где иранские корабли могли бы контролировать морской поток», — резюмировал специалист.