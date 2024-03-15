На третьем заседании Национального курултая под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было заявлено о планах по модернизации государственного герба страны. Президент подчеркнул необходимость обновления в связи с тем, что нынешний герб «слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи».

В 2023 году Токаев уже указывал на важность систематизации символики казахстанских городов и областей, стремясь к отражению региональной специфики и ключевых элементов образа страны. Теперь акцент сделан на государственном гербе, который, по мнению президента, требует модернизации.

При этом Токаев выразил удовлетворение флагом и гимном страны, отмечая их стилистическую безупречность и способность отражать идеалы Казахстана. Особо президент отметил значение государственного гимна, который «емко вобрал в себя ценности и дух <…> народа. Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире».

В своем выступлении Токаев предложил создать специальную комиссию для рассмотрения всех аспектов модернизации герба, включая проведение общественных дискуссий и объявление открытого конкурса на лучший эскиз нового государственного герба. «В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — заявил Токаев.

Стоит отметить, что государственный флаг и герб Республики Казахстан были приняты в начале 1990-х годов после обретения страной независимости от Советского Союза.

Флаг Казахстана был официально принят 4 июня 1992 года. Его автором является художник Шакен Ниязбеков. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением солнца с лучами и стилизованным изображением орла под солнцем у штока. Вдоль штока флага расположена вертикальная полоса с национальным орнаментом. Небесно-голубой цвет флага символизирует мир, спокойствие, а солнце с орлом отражают идею свободы и высоты мечтаний народа Казахстана.

Герб Казахстана был принят 4 июня 1992 года вместе с флагом. Авторы герба — художники Жандарбек Малибеков и Шота Уалиханов. Герб представляет собой изображение шанырака (купол юрты) на синем фоне, окруженного крыльями мифологических коней. В верхней части находится пятиконечная звезда. Шанырак символизирует общность и единство народа Казахстана, а мифологические кони выражают стремление к прогрессу и процветанию.