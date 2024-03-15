На фоне старения Али Хаменеи и отсутствия явного преемника для 84-летнего верховного лидера Ирана усиливаются спекуляции о возможном наследовании лидерства его сыном Моджтабой. Тем не менее Махмуд Мохаммади Араги, член Собрания экспертов, ответственного за выборы верховного лидера, публично заявил, что идея о Моджтабе или любом из четырех сыновей Хаменеи в качестве преемника категорически отвергнуто Хаменеи.

Араги вспомнил случаи, когда Хаменеи явно высказывался против идеи наследования лидерства, подчеркивая неприятие участия близких соратников лидеров, особенно их детей, в официальных делах.

В ноябре появилась информация о секретной комиссии внутри Собрания экспертов, направленной на выявление возможных преемников Хаменеи. Комиссия, как выявил аятолла Рахим Тавакол, тесно сотрудничает с Хаменеи для оценки кандидатов, что указывает на то, что мнения Хаменеи о преемственности серьезно учитываются, включая отношение к потенциальной кандидатуре Моджтабы.

С 2005 года ходят слухи о том, что Моджтаба, второй из четырех сыновей Хаменеи, играет ведущую роль в принятии решений, которые с годами только усиливаются.

Несмотря на публичные заявления Хаменеи, опровергающие восхождение Моджтабы, некоторые считают, что это может и не предотвратить его становление следующим лидером. Источник из консервативных кругов сообщил, что комментарии Араги были стратегическими, направленными на оценку общественной реакции. Источник предположил, что если Собрание выберет Моджтабу, это можно будет представить как демократический процесс.

Недавние выборы в Собрание экспертов, вероятно, последние перед смертью Хаменеи, породили новый виток дебатов о будущем лидерстве между консерваторами и реформистами. Критики и сторонники одинаково задаются вопросом о последствиях потенциального прихода Моджтабы к власти. При этом некоторые консерваторы считают, что ситуация может радикально измениться после смерти Хаменеи.