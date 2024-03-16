Компания SpaceX строит сеть из сотен шпионских спутников по засекреченному контракту с разведывательным агентством США. Сеть создается подразделением SpaceX под названием Starshield («Звездный щит») в рамках контракта на 1,8 млрд долларов, подписанного в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO). Об этом стало известно журналистам Reuters от 5 источников, знакомых с вопросом.

Контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного сообщества к компании, чей владелец — Илон Маск — вступал в конфликты с администрацией Байдена и вызывал дебаты об использовании спутниковой связи Starlink в войне в Украине.

В феврале издание The Wall Street Journal уже сообщало о существовании засекреченного контракта Starshield на 1,8 млрд долларов с неизвестным разведывательным агентством. Цели программы тогда не уточнялись.

Репортаж Reuters впервые раскрыл, что контракт SpaceX предназначен для новой шпионской системы, включающей сотни спутников с возможностями визуализации поверхности Земли. Разведывательным агентством, с которым сотрудничает компания Маска, оказалась военно-космическая разведка США.

Когда именно сеть спутников будет запущена в работу, установить пока не удалось.

SpaceX, крупнейший в мире оператор спутников, не ответила на запросы журналистов о контракте, роли компании в нем и деталях запуска спутников.

В своем заявлении NRO признавало существование миссии по разработке сложной спутниковой системы, а также партнерские отношения с другими госучреждениями, компаниями, институтами и странами. Однако NRO отказалось комментировать выводы Reuters о масштабах участия SpaceX в проекте.

По словам источников, спутники смогут отслеживать цели в любой точке Земли и передавать эти данные американским разведчикам и военным. Теоретически это позволит правительству США мгновенно получать снимки в реальном времени из любой части земного шара. Согласно источникам Reuters, с 2020 года было запущено уже около десятка прототипов.