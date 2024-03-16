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Илон Маск будет шпионить за всем миром
Стало известно о разработке компанией SpaceX глобальной сети из сотен спутников, позволяющих непрерывно следить за всей поверхностью Земли. Проект заказан Пентагоном
Илон Маск будет шпионить за всем миром
Илон Маск будет шпионить за всем миром / Photo: Reuters
16 марта 2024 г.

Компания SpaceX строит сеть из сотен шпионских спутников по засекреченному контракту с разведывательным агентством США. Сеть создается подразделением SpaceX под названием Starshield («Звездный щит») в рамках контракта на 1,8 млрд долларов, подписанного в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO). Об этом стало известно журналистам Reuters от 5 источников, знакомых с вопросом.

Контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного сообщества к компании, чей владелец — Илон Маск — вступал в конфликты с администрацией Байдена и вызывал дебаты об использовании спутниковой связи Starlink в войне в Украине.

В феврале издание The Wall Street Journal уже сообщало о существовании засекреченного контракта Starshield на 1,8 млрд долларов с неизвестным разведывательным агентством. Цели программы тогда не уточнялись.

Репортаж Reuters впервые раскрыл, что контракт SpaceX предназначен для новой шпионской системы, включающей сотни спутников с возможностями визуализации поверхности Земли. Разведывательным агентством, с которым сотрудничает компания Маска, оказалась военно-космическая разведка США.

Когда именно сеть спутников будет запущена в работу, установить пока не удалось.

SpaceX, крупнейший в мире оператор спутников, не ответила на запросы журналистов о контракте, роли компании в нем и деталях запуска спутников.

В своем заявлении NRO признавало существование миссии по разработке сложной спутниковой системы, а также партнерские отношения с другими госучреждениями, компаниями, институтами и странами. Однако NRO отказалось комментировать выводы Reuters о масштабах участия SpaceX в проекте.

По словам источников, спутники смогут отслеживать цели в любой точке Земли и передавать эти данные американским разведчикам и военным. Теоретически это позволит правительству США мгновенно получать снимки в реальном времени из любой части земного шара. Согласно источникам Reuters, с 2020 года было запущено уже около десятка прототипов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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