Bloomberg сообщает, что на данный момент уже ведутся переговоры между двумя технологическими гигантами. Ранее Apple обсуждала вопрос внедрения ИИ с OpenAI.

В рамках предстоящего обновления iOS 18 Apple намерена включить множество новых функций, связанных с искусственным интеллектом, которые будут работать локально на устройстве, а не через облачные сервисы. Компания ищет партнера для внедрения возможностей, таких как создание изображений по текстовому запросу и написание текстов с использованием простых команд.

В случае достижения соглашения между Apple и Google чат-бот Gemini сможет значительно выделиться среди конкурентов. Однако на настоящий момент еще не урегулированы вопросы условий сотрудничества, брендинга и интеграции ИИ в экосистему iPhone.

По мнению издания, данные переговоры указывают на то, что Apple еще не достигла значительного прогресса в разработке собственного решения в области ИИ, несмотря на испытания генеративного ИИ под кодовым названием Ajax и тестирование чат-бота Apple GPT внутри компании.

Apple и Google уже имеют действующее партнерство в области поиска, в рамках которого Google выплачивает Apple миллиарды долларов каждый год за то, чтобы быть поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Это соглашение привлекло внимание Министерства юстиции США, которое обвинило обе компании в создании монопольного положения на рынке поисковых систем, что потенциально ограничивает конкуренцию и выбор для потребителей.

Новое потенциальное партнерство между Apple и Google также может вызвать интерес регулирующих органов как в США, так и в Европейском союзе из-за возможных опасений по поводу антимонопольного законодательства.