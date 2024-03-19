Прогнозируемый результат

В голосовании приняли участие 77,44% граждан, в ЦИК РФ объявили, что Владимир Путин получил поддержку 87,28% избирателей. Это лучший результат Путина за всю историю его участия в выборах и самая высокая явка с 1991 года. Инаугурация избранного президента должна состояться 7 мая.

Впервые голосование длилось три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий (3,2%), Николай Харитонов (4,31%), Владислав Даванков (3,85%) и Владимир Путин.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что кампания прошла «невероятно достойно», несмотря на все попытки «недругов» сорвать избирательный процесс. Высокую явку она объяснила «политической составляющей»: «Россия ощутила на себе те тиски удушающих санкций, политическое, экономическое, военное и иное давление — это (явка — прим. ред.) был тоже ответ».

Как пояснил TRT на русском политолог Константин Калачев, на результаты явки и голосования могли повлиять несколько факторов: желание людей поддержать президента на фоне сообщений об атаках по российской территории, а также стремление губернаторов угодить руководству.

«Главы регионов хотят показать лояльность, чтобы получить мандат на свою работу. Есть четыре региона Северо-Западного федерального округа, которые показали меньше 80%. Это Ненецкий федеральный округ, республика Карелия, Архангельская область и Вологда. Быть последним в этом соревновании — плохо. Можно вспомнить выборы 2018 года, тогда последнее место заняла Якутия. Губернатора региона очень быстро сняли с должности».

Заметно повысить явку могла и последняя акция «Полдень против Путина», предложенная оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В воскресенье к 12:00 на избирательные участки начали стягиваться люди. Наибольшие очереди фиксировались за границей: в Ереване, Бангкоке, Берлине, Париже и других городах. На избирательные участки генконсульства РФ пришли тысячи россиян. Путин проиграл Даванкову в ряде городов, в том числе в Алматы, Гааге, Варшаве, Вильнюсе и Хайфе.

«На ряде участков Даванков обошел Путина. Но, с другой стороны, власти к этому были готовы. Понятное дело, что те, кто бежал от войны и политические эмигранты в Белграде или Ереване не будут голосовать за Путина. Старая миграция — да, новая — нет», — отметил эксперт.

По его словам, ничего нового на этих выборах не произошло, и результат был вполне ожидаемым: «Все то, что мы видим, это доведение до крайности тех практик, которые мы наблюдаем на выборах глав регионов. Это превращение выборов в праздник, всякого рода мобилизационные программы, поиски того, как поднять явку: от распродажи со скидкой 20% каких-то товаров до концерта «Иванушек International», а также возможности померить на избирательном участке давление, выяснить уровень сахара в крови».

Обошлось без нарушений

Москвичка Алена рассказала TRT на русском, что процесс голосования заметно отличался от того, что было раньше. Члены избирательной комиссии активно склоняли прибывших на участки граждан выбрать электронную форму голосования и выглядели крайне разочарованными, получив отказ. На стенах избирательного участка собеседницы агентства не было никакой информации о кандидатах, а сама кабинка была установлена таким образом, что она легко просматривалась сотрудниками полиции и членами комиссии.

«Многие не складывали бюллетени пополам, и там просматривались фамилии. Путина я там не видела. Было очень много полиции. У меня в рюкзаке была бутылка с водой, на досмотре попросили сделать из нее глоток. Видимо, опасались, что там может оказаться какая-нибудь зажигательная смесь», — поделилась девушка с TRT на русском.

По данным СМИ, с высоким давлением со стороны работодателей сталкивались работники бюджетной сферы. Сотрудники некоторых организаций сообщали, что их попросили прийти на участки 15 марта до 12:00, чтобы не смешиваться с участниками акции «Полдень против Путина». Тех, кто проигнорировал указание, вызывали в кабинет к директору и отчитывали. Из этой информации можно предположить, что сведения о проголосовавших компаниям «сливали» члены УИК.

Тем не менее по итогам проведения выборов президента России жалоб и нарушений не зафиксировано, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «У нас нет жалоб и нарушений», — сказала она журналистам. По ее словам, с избирательных участков по решению судов были удалены всего два наблюдателя в двух субъектах РФ из 400 тыс. работавших.

Что будет дальше?

Президент выступил вечером 17 марта в Гостином дворе в своем избирательном штабе. Он заверил, что все задачи и цели, которые были озвучены в февральском послании Федеральному собранию, будут достигнуты. Результаты выборов, по его словам, это «доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано».

В ходе своего выступления Путин также прокомментировал смерть Алексея Навального, который скончался в колонии 16 февраля: «Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало. И неоднократно».

Одним из первых решений президента на посту могут стать некоторые перестановки в правительстве, считает политолог Илья Гращенков: «Я думаю, что это будет режим импровизации. Но правительство должно будет уйти в отставку, и будет назначен новый премьер. Хотя я думаю, что останется прежний».

Еще одним новшеством может стать повышение налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей в год (около 80 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налог на прибыль компаний может быть увеличен с 20% до 25%. Мера непопулярная и может ударить по среднему классу, но теперь президент вполне может на нее пойти, отметил в разговоре с TRT на русском эксперт.

Что касается возможности мобилизации, то, по словам Гращенкова, власти стараются ее всеми силами избежать, но окончательное решение будет зависеть от ситуации на фронте.

Путин получил мандат на продолжение нынешнего курса, отмечает Калачев: «Я бы не ждал, что он начнет что-то резко менять от уже имеющегося курса. Он получил кредит доверия и мандат на то, чтобы делать все, что посчитает нужным. При желании он может закручивать гайки до максимума. Я предполагаю, что никаких серьезных изменений дальше не последует».