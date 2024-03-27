Опорочили имя таджикской нации

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз призывает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей. Еще раз подчеркиваю, что мы должны беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации», — отреагировал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», в совершении которого обвиняются четыре уроженца Таджикистана. В машине задержанных были обнаружены автомат и паспорта таджикских граждан.

Накануне таджикский лидер созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, выразил соболезнования и осудил террористическое нападение на «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 139 человек, еще свыше 180 пострадали.

23 марта в соцсетях появились фрагменты видео-допросов задержанных. На одном из роликов подозреваемый в совершении теракта, который называет себя Шамсидином Фаридуни, рассказал, что он гражданин Таджикистана и что его наняли убивать людей за 500 тыс. рублей.

Рахмон подчеркнул, что у террористов нет родины, религии и национальности, а также подтвердил намерение бороться с терроризмом вместе с Москвой. Он также добавил, что в таких атаках используют малообразованных молодых людей. В данном случае — из Таджикистана.

Таджикский лидер напомнил, что за три года были совершены теракты в 10 государствах мира с участием 24 граждан страны, а это в свою очередь больно бьет по репутации республики на мировой арене. При этом он заверил, что власти государства «предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения терроризма и экстремизма как внутри страны, так и за рубежом».

Оппоненты президента Таджикистана полагают, что произошедшее — следствие 20-летней политики самого Рахмона, направленной на борьбу с инакомыслием. Многие таджики предпочитают покидать страну, отправляясь в трудовую миграцию. Больше всего таких мигрантов принимает Россия, в стране находятся, по разным данным, от 1,5 до 2,5 млн таджиков, некоторые из них получили гражданство РФ.

Угрозы в адрес таджикской диаспоры

24 марта в Таджикистане объявили день траура по погибшим в «Крокусе», местные жители несли игрушки, цветы и свечи в память о жертвах теракта к посольству РФ в Душанбе и консульству в Худжанде.

Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова отметила, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов, которые атаковали «Крокус Сити Холл», однако, по ее мнению, нападавшие — преступники, у которых нет ни национальности, ни религии, ни достоинства.

Представительница таджикской диаспоры отметила, что Таджикский культурный центр будет «делать все возможное для того, чтобы это больше никогда не повторилось».

Москва и Душанбе стараются показать, что на отношениях двух стран это никак не отразилось. После теракта стало известно, что спецслужбы России и Таджикистана усилят совместную работу по борьбе с терроризмом, стороны договорились о расширении контактов и координации на уровне профильных ведомств по этому вопросу.

Помимо этого, две страны решили и дальше наращивать совместные усилия по поддержанию контактов и координации между профильными службами и ведомствами «для эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами».

Не исключено, что этот теракт, во-первых, нанес удар по республике, во-вторых, будет иметь тяжелые последствия для таджикских мигрантов, проживающих на территории РФ.

Однако нельзя отрицать, что преступники, совершившие теракт, бросили пятно на всю таджикскую диаспору в РФ.

В России силовики уже усилили проверки людей с «восточной внешностью», некоторые россияне отказывают от поездок в такси с водителями из Таджикистана, в соцсетях встречаются призывы «выслать таджикских граждан из РФ», а главы таджикских диаспор настоятельно рекомендуют сограждан не выходить по вечерам на улицы российских городов. Некоторые таджики жалуются на то, что получают в свой адрес угрозы.

Эмоциональное восприятие отличается от рационального

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в беседе с TRT на русском отметил, что в сложившейся ситуации существует несколько аспектов.

«На мой взгляд, на отношения между двумя странами это вряд ли окажет какое-либо негативное влияние, обе стороны понимают, что никто не может гарантировать безопасность от терактов и от того, как граждане той или иной страны будут их совершать», — пояснил политолог.

Он добавил, что на уровне руководства двух стран есть понимание по этому вопросу.

«Практически все страны-партнеры России выразили соболезнования, сожаления и готовность сотрудничать с ней в вопросах борьбы с терроризмом. Здесь национальная принадлежность никакой роли не играет, а если и играет, то минимальное. На межгосударственные отношения это никак повлиять не может. Другой вопрос, что может повлиять на отношения между людьми», — полагает эксперт.

Аналитик добавил, что в настоящее время в первую очередь играют эмоции, действуют определенные стереотипы.

«В России после этого усилился миграционный контроль и контакты миграционной полиции с мигрантами не только таджикскими, но и из других республик Центральной Азии. Это будет приводить к некоторой напряженности», — считает собеседник.

Бурнашев добавил, что, очевидно, кто-то будет относиться к таким проверкам с пониманием, а некоторые мигранты будут воспринимать это как проявление недоверия.

«Нельзя исключать и какие-то эксцессы, появление идей о необходимости выслать всех таджиков. Эмоциональное восприятие отличается от рационального в данном случае», — подытожил эксперт.