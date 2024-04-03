На полную катушку

В прошлом году темпы роста деловой активности в промышленности достигли максимума с января 2017 года. А в марте 2024-го — стали самыми быстрыми за почти 18 лет. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства S&P Global. По оценке аналитиков, в прошлом месяце этот показатель увеличился до 55,7 пунктов против 54,7 в феврале. Значение индекса выше отметки 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже — на спад.

Оживление промышленной отрасли прежде всего связано с уходом из России зарубежных компаний, объясняет TRT на русском промышленный эксперт Леонид Хазанов. Это привело к тому, что российские производители расширили собственные линейки. Однако изготавливаемая продукция пользуется спросом лишь на внутреннем рынке.

«Российская промышленность приспособилась к работе в условиях санкций. Иностранные компании стройными рядами ушли с рынка, освободив свои ниши. Сегодня в стране практически не осталось американских и европейских производителей. Российские заводы решают проблемы нехватки комплектующих изделий. Какие-то товары привозят по параллельному импорту, а другие начали разрабатываться в рамках обратного инжиниринга и стали выпускаться на отечественных предприятиях», — рассказал эксперт.

Обратный инжиниринг (реверс-инжиниринг, обратное проектирование) — исследование готового объекта с целью воспроизвести его с аналогичными функциями, но без прямого копирования. Сегодня в России начали изготавливать запорно-регулирующую арматуру для промышленности, промышленные датчики разных параметров, расходомеры, есть попытки создать собственное ПО, но разработки пока убыточны.

«Развивается машиностроение: автопром, судостроение, производство железнодорожной техники также набирает обороты. Неплохо себя чувствуют радиоэлектроника, химпром и фармацевтика», — перечислил эксперт.

Однако большую часть импульса все же придал оборонный сектор. В частности, на 51,5% в годовом выражении выросло производство металлических изделий (кроме машин и оборудования). Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 47,2%, прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику, судостроение, — на 38,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 37,9%.

«Государство проводит активные вливания в «оборонку» и сопутствующие отрасли. Именно они и дают такой прирост деловой активности. Российская промышленность сейчас производит вооружения, технику, транспорт, связь, а также все сопутствующее: от сухпайков до носков и трусов. И потому, на мой взгляд, тренд будет сохраняться до тех пор, пока у государства будет потребность в том, чтобы ВПК работал на полных оборотах», — отмечает в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Трудности ждут впереди

Несмотря на оптимистичные показатели, отрасль может столкнуться с серьезными трудностями. Многие российские предприятия работали на импортном оборудовании. И если какие-то механические приборы или небольшие системы управления можно заменить китайскими или даже российскими, то более сложное оборудование — практически невозможно.

Больше всего страдают НПЗ. В январе этого года на НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области вышло из строя компрессорное оборудование импортного производства на одной из двух установок каткрекинга. Ремонт длится до сих пор. До этого с проблемами из-за санкций столкнулась Астраханская ГПЗ, входящая в состав «Газпром-переработка». Завод остановил работу практически на полгода.

«Европейские поставщики отказывают в поставках напрямую. Соответственно, приходится закупать детали через третьи страны, что получается дольше и дороже. Трудности испытывают предприятия, занимающиеся черной металлургией. Европа для сбыта продукции закрыта, а на поставках в Азию деньги теряются из-за нарушенных логистических цепочек и в целом увеличении трат на доставку. Не сказать, что кризис в отрасли, но тяжело», — отмечает Хазанов.

В перспективе трудности могут возникнуть из-за резкого развития оборонной промышленности, указывает Деев. Именно эта отрасль, по его словам, остается самой рискованной.

«Да, из-за санкций пострадала вся промышленность и многие другие секторы экономики, — подчеркивает аналитики. — Однако если в других сферах бизнес нашел какие-то выходы и наладил поставки аналогов подсанкционных товаров, что позволит ему работать, то вот оборонные заводы и все с ними связанное резко потеряет заказы сразу же, как только государство перестанет вливать туда бюджетные средства. И восстановить продажи иными путями они уже не смогут».