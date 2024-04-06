Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат».

Ранее, 14 февраля, Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заявил, что в состав его подразделения вошли два отряда расформированного ЧВК «Вагнер» численностью более тысячи человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 5 апреля сообщил, что Апти Алаудинов провел переговоры с руководящим составом ЧВК «Вагнер».

«Принято решение, что один из командиров «Вагнера» с позывным «Ратибор» вступит в легендарный спецназ «Ахмат». Вместе с ним в спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер», - сообщил глава Чечни в Telegram.

Рамзан Кадыров сообщил также, что Александр Кузнецов с позывным «Ратибор» находился в течение долгого времени на лечении после полученных ранений.

Алаудинов отметил, что из бывших бойцов ЧВК сформируют полк. По его же словам, ожидается, что полком будет командовать «Ратибор». Он добавил, что в «Ахмате» уже служат два батальона, сформированных из бывших «вагнеровцев». Александр «Ратибор» Кузнецов в свою очередь подчеркнул, что «Ахмат» - интернациональное формирование и он не чувствует никакой предвзятости со стороны начальства и сослуживцев.

2 года назад CNN опубликовало расследование о вывозе золота из Судана, в котором принимала участия частная военная компания «Вагнера». Сообщалось, что этим направлением работы «Вагнера» руководил высокопоставленный командир с позывным «Ратибор».