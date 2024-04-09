Новые призывники

Центральный Банк Израиля призвал евреев-ортодоксов пойти в армию для блага экономики. Они освобождены от службы в армии с 1948 года. Тогда первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион освободил от военной службы около 400 студентов, чтобы они могли посвятить себя изучению религии.

Эта отсрочка для учащихся иудейских религиозных школ ежегодно продлевалась автоматически до достижения ими крайнего возраста призыва — 26 лет.

Так что ортодоксальные евреи, которых называют харедим, зачастую живут на пособия от государства, пожертвования и зарплаты своих жен. Однако в условиях войны из-за нехватки кадров и большой нагрузки на экономику встал вопрос об их призыве.

В банке полагают, что таким образом они могли бы решить сразу две проблемы: удовлетворить растущие потребности в области обороны страны и смягчить воздействие на экономику.

Не хотят служить

В настоящее время в израильской армии служат в течение трех лет мужчины и женщины старше 18 лет. Вместе с тем воинская повинность не распространяется на арабов и харедим. Численность последних составляет около 13% населения Израиля или порядка 1.3 млн человек. Учитывая высокий уровень рождаемости, через 10-11 лет их число может вырасти до 19% населения страны.

В последние 25 лет в Израиле постоянно всплывает вопрос о том, должны ли харедим служить в армии. Семь лет назад Верховный суд страны отменил закон, освобождающий студентов семинарий от обязательной службы, так как посчитал, что он «нарушает равенство других граждан», а поэтому он не только незаконный, но и дискриминационный.

Однако тогда, чтобы успокоить электорат, власти стали выпускать постановления, запрещающие призыв ортодоксов в армию.

31 марта истек срок очередного постановления, поэтому с 1 апреля было приостановлено выделение пособий для студентов-ортодоксов, вслед за этим может начаться их призыв в армию.

Для премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который зачастую опирается на поддержку членов партии ортодоксальных евреев, вопрос, связанный со службой харедим, довольно опасен. Власти просят у суда отсрочку длиною в месяц, чтобы разработать законопроект, касающийся призыва ортодоксов, но суд отказывается идти им навстречу.

Харедим в свою очередь заявили, что устроят массовые акции протеста, а если это не поможет, то и вовсе покинут Израиль в случае отмены привилегий.

Правительство на грани развала

Нетаньяху заявляет, что если не удастся добиться законопроекта об освобождении ортодоксов от призыва в армию, правительство развалится. Он предлагает увеличить предельный призывной возраст до 35 лет, гарантировать не вступившим в армию ортодоксам не подвергать их уголовному преследованию. При этом не устанавливать ежегодную квоту для призыва на военную службу для ортодоксов и создать специальные ультраортодоксальные батальоны.

Из-за этого в парламенте разгорелись споры между членами правящей коалиции и оппозицией. За то, чтобы харедим все же призывались в армию и ежегодно число призывников среди них росло, выступает бывший премьер-министр страны, а ныне лидер оппозиции Яир Лапид и экс-министр обороны, член военного кабинета и главный соперник нынешнего премьера Бенни Ганц, а также министр национального единства Гади Айзенкот. Они пообещали покинуть кабинет в случае, если будет принят документ, который вновь дает привилегии ортодоксам.

Лапид заявляет, что «армия натянута до предела и солдат не хватает». С осени прошлого года израильские власти призвали свыше 287 тыс. резервистов, при этом около 60 тыс. харедим получили отсрочку от военной службы, это стало рекордным показателем для страны.

В правящей коалиции есть ультраортодоксальные евреи, поэтому они вряд ли согласятся отменить призывные льготы для харедим, которые считают изучение торы не менее важным, чем государственная и военная служба.

Ортодоксальные евреи, несмотря на свою многочисленность, плохо интегрированы в экономическую и социальную жизнь Израиля, поэтому не исключено, что израильские власти впоследствии все же смогут продлить временное постановление на год.

К тому же, вооруженные силы Израиля в настоящее время не готовы принять на службу всех харедим в случае, если закон все же будет принят.

Израильтяне устали от Нетаньяху

Уход Бени Ганца из коалиции еще больше подорвет легитимность израильского премьер-министра, который и так сталкивается с низким уровнем одобрения действий правительства.

Сам Нетаньяху настаивает, что голосование должно пройти по плану, то есть в 2026 году. Однако его партия «Ликуд» придерживается другой точки зрения. Как еще в феврале заявили высокопоставленные члены партии, сразу после окончания войны в стране пройдут досрочные парламентские выборы и с большой долей вероятности Биньямин Нетаньяху лишится поста премьера.

После начала войны в секторе Газа его популярность сильно упала и он утратил поддержку большинства израильтян. Это, в частности, подтверждают опросы общественного мнения, проведенные Израильским институтом демократии.

Лишь 15% респондентов ответили, что после завершения боевых действий хотели бы видеть Нетаньяху во главе правительства, при этом почти четверть опрошенных предпочла бы заменить его бывшим министром обороны, членом военного кабинета Бени Ганцем.

Так что внутренние противоречия могут привести к распаду кабинета министров Биньямина Нетаньяху, однако пока большинство израильтян хотели бы дождаться окончания войны, прежде чем идти на избирательные участки. В период боевых действий страна не очень к этому готова, поэтому правительство Нетаньяху будет идти на любые ухищрения, чтобы не довести до внеочередных выборов.