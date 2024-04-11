Социальная сеть Instagram объявила о внедрении новых функций для защиты пользователей, особенно несовершеннолетних, от сексуального вымогательства и распространения интимного контента. Среди нововведений - автоматическое размытие обнаженных тел в личных сообщениях.

Согласно сообщению в блоге, эти меры направлены на борьбу с «сексуальным вымогательством и другими формами шантажа посредством изображений», а также на затруднение контактов злоумышленников с подростками.

При сексуальном вымогательстве жертву убеждают отправить интимные фото, а затем ей угрожают обнародовать снимки, если она не заплатит деньги или не окажет какие-либо другие услуги. Недавно были осуждены нигерийские братья, вымогавшие у американских подростков откровенные снимки, а также помощник шерифа, который вымогал откровенные фото у 15-летней девушки и в итоге похитил ее.

«Функция размытия призвана защитить от нежелательной наготы и мошенников, отправляющих обнаженные фото, чтобы обмануть людей и заставить ответить тем же», — пояснили в Instagram.

Для несовершеннолетних размытие будет включено по умолчанию, взрослым же будет предложено активировать опцию. Изображения с откровенными изображениями будут предварительно размываться, а отправителей таких сообщений можно будет заблокировать.

Кроме того, Instagram работает над технологиями выявления потенциальных вымогателей и ограничит их контакты с подростками.