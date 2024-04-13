С визитом пожаловала

Министр США Джанет Йеллен совершила свой второй визит в КНР. Первый раз она ездила в Китай в июле прошлого года, однако особых результатов этот визит не принес. В этот раз она встретилась с премьером Госсовета Ли Цяном, вице-премьером по экономике Хэ Лифэном, министром финансов Лань Фоанем, мэром Пекина Инь Юном, губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном, главой Народного банка страны Пан Гуншэном, представителями отделения американской торговой палаты в КНР, а также студентами и профессорами Пекинского университета.

По ее словам, Пекину и Вашингтону удалось «сделать более стабильной» основу двусторонних отношений, при этом она признала, что между ними существует много разногласий и они должны «открыто общаться друг с другом».

В Китае по традиции заявили, что надеются быть партнером, а не противником Вашингтона. Также в Пекине призвали соблюдать «основные нормы рыночной экономики», в частности, речь идет о честной конкуренции.

В этот раз стороны обсудили «избыточные промышленные мощности» Китая, что очень тревожит американцев. Ведь Пекин с помощью нерыночных практик наращивает свою долю на мировых рынках установок для экологически чистой энергии — ветрогенераторах и солнечных панелях.

По словам Джанет Йеллен, КНР способен заполнить западные рынки, включая американский, экспортной продукцией в ущерб местным производителям. Этому способствует политика государственного стимулирования со стороны Пекина.

Отмечается, что особенно успешно прошли переговоры между представителями Министерства финансов США и Народного банка КНР. Стороны достигли понимания по вопросам совместной борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Взаимные претензии и упреки

США и Китай постоянно бросают обвинения в адрес друг друга. Не обошлось без обмена колкостями и в этот раз. Глава американского Минфина также потребовала от Китая справедливого отношения к американским предприятиям и рабочим. В ответ в КНР напомнили США о торгово-экономических ограничениях, которые вводят американские власти.

До этого китайцы обвиняли американцев в постоянном обмане, называя США — империей лжи и самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, а Вашингтон утверждал, что Пекин спускает миллиарды долларов на дезинформацию, цензуру и подкуп иностранных медиа.

США ранее ограничили продажу технологичным компаниям КНР своих передовых чипов и оборудования для производства микросхем и подключили к этим мерам Японию и Нидерланды, где находятся крупнейшие компании по производству чипов. Также США запретили новые инвестиции США в китайские компании в сфере полупроводников и микроэлектроники, некоторых систем искусственного интеллекта и квантовых информационных технологий. Китай в свою очередь запретил покупать микросхемы памяти компании компании Micron Technology национальным операторам критической информационной инфраструктуры в Китае. В качестве причины называли угрозу нацбезопасности.

КНР также ужесточила закон о контрразведке, расширив список мер, считающихся шпионажем. В результате консалтинговые компании и иностранные инвесторы лишились доступа к базе финансовых и экономических данных по Китаю. Помимо этого власти КНР устроили ряд инспекций по работающим на материке американским организациям, некоторые из них были оштрафованы на крупные суммы и ограничили экспорт двух редких металлов — германия и галлия, которые используют в производстве полупроводников, солнечных панелей и военных технологиях. США покупали у КНР 54% германия и 53% галлия.

Не исключено, что в этот раз американские власти попросили Пекин ввести ограничения на экспорт своих электромобилей. При этом китайцы сами занимаются «структурной реформой в сфере предложения», сокращая свои избыточные промышленные мощности, поскольку это отвечает задачам экономической макрополитики КНР.

В стране опасаются, что Запад введет новые тарифы, поэтому сокращают производственные мощности. В последнее время экспорт из Китая сократился по многим направлениям. Исключением стали Индия, Россия и государства Центральной Азии.

Резкое послание

На переговорах также обсуждалась тема материальной поддержки, которую китайские компании оказывают российскому военно-промышленному комплексу. Глава Минфина США предупредила Китай о том, что он может столкнуться с «серьезными последствиями». Из-за поддержки российской промышленности китайские компании уже попадали в санкционные списки американского Минторга. Как написали западные СМИ по итогам визита американской делегации в Китай, это было «одно из самых резких» посланий Пекину со стороны Вашингтона.

Перед поездкой Йеллен глава Госдепа США Энтони Блинкен предупредил союзников о том, что Пекин стал активнее поддерживать Москву в Украине. В частности, предоставляя спутниковые данные, станки, расширяя сотрудничество в микроэлектронике, ракетного топлива, сырья для боеприпасов. При этом все это происходит на коммерческой основе, китайские компании неплохо на этом зарабатывают.

Западные СМИ сообщают что после начала войны в Украине российско-китайские связи стали более прочными, а торговый оборот удвоился более чем в два раза. Если в 2020 году он составлял порядка $108 млрд, то в 2023-м — уже $240 млрд. При этом красную черту в КНР не переходят — летальное оружие и ключевые компоненты к нему России не предоставляют.

В КНР заверили, что не собираются помогать России. Вице-премьер Хэ Лифэн сообщил, что политика Пекина заключается в том, чтобы не предоставлять военную помощь Москве.

Впрочем, с подобными заявлениями обе стороны выступали не раз: США предупреждают, что нельзя поставлять в РФ продукцию военного назначения, в Пекине соглашаются, а потом из Вашингтона поступают сообщения о сотрудничестве Китая в области соблюдения санкций. Вот и теперь после поездки Йеллен в Пекин представители американских властей заявляют о том, что они смогли «переломить сопротивление КНР».

Главной темой переговоров стал призыв Вашингтона к сотрудничеству. В ходе предвыборной гонки в США президенту Джозефу Байдену необходимо показать, что ему удалось добиться успеха на китайском направлении, поэтому визит главы Минфина в Пекин он выдаст за некий внешнеполитический успех.