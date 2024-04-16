Официальный визит — важный этап в развитии отношений между Арменией и Казахстаном, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном. Встреча двух лидеров состоялась в год 25-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами, а также спустя месяц после поездки Токаева в Баку.

Значительная часть обсуждений в Ереване касалась торгово-экономического сотрудничества. «Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. За последние пять лет объем взаимной торговли неуклонно растет», — отметил Токаев.

В 2023 году товарооборот между странами увеличился в 2,4 раза по сравнению с показателями 2022-го и превысил $100 млн. В этой связи казахстанский лидер поддержал инициированный Пашиняном проект «Перекресток мира», предполагающий создание и модернизацию целого ряда транспортно-коммуникационных путей.

«Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран. Кроме того, обсудили возможности расширения номенклатуры товаров в сфере агропромышленного комплекса. Есть заинтересованность в развитии сотрудничества в области цифровых технологий. Казахстан выражает готовность к реализации совместных проектов со своими армянскими партнерами в этой важной сфере», — сказал президент.

Одной из главных тем встречи стал конфликт между Азербайджаном и Арменией. Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли, заявил Токаев: «Наша главная цель — сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе».

Как отметил в разговоре с TRT на русском президент фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев, Астана может стать идеальной переговорной площадкой для сторон конфликта. «У нас хорошее отношение с обеими странами. Ни у Армении, ни у Азербайджана нет никаких претензий к Казахстану. Астана идеально подходит на роль миротворца», — считает он.

В пользу Казахстана говорит еще и тот факт, что у страны уже есть опыт проведения миротворческих операций. «У нас есть не только теоретическая возможность участвовать, но и есть отработанный опыт, как эти операции проводить, — пояснил Лепсибаев. Не стоит забывать, что Касым-Жомарт Токаев также является профессиональным дипломатом».

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с TRT на русском также согласился, что главной причиной визита Токаева в Ереван стала попытка выступить в качестве модератора конфликта на Южном Кавказе, поскольку традиционные переговорные площадки не работают.

В целом же, по его словам, для Казахстана более важным партнером является Азербайджан, и именно это может несколько мешать выстраиванию отношений с Ереваном. «Это важный политический аспект, который не дает оснований углублению отношений между Казахстаном и Арменией. Однако если транспортные коридоры между Баку и Ереваном будут открыты, то и возможности казахстанско-армянской торговли будут расти. Но для этого нужно открыть Зангезурский коридор, а это вопрос даже не ближайшей и, возможно, не среднесрочной перспективы».