Вышли из доверия

Международный институт демократии и содействия выборам (IDEA), базирующийся в Стокгольме, провел исследование, в результате которого выяснилось, что многие избиратели в разных странах мира все больше сомневаются в эффективности демократических институтов, таких как государственное управление, суды и выборы.

Опрос проводился среди жителей с июля 2023 по январь 2024 года в 19 странах, на которые приходится около трети мирового населения. Среди них как молодые, так и устоявшиеся демократии, как более богатые, так и бедные государства: США, Бразилия, Индия, Дания, Италия, Литва, Румыния, Южная Корея, Колумбия, Ирак, Пакистан, Сьерра-Леоне, Чили, Тайвань, Ливан, Сенегал, Гамбия, Танзания и Соломоновы Острова.

Согласно опросам, в 11 из 19 государств менее половины избирателей верят, что недавние выборы, которые проводили в их в стране, «были справедливыми и свободными». К примеру, в США лишь 47% опрошенных считают, что избирательный процесс вызывает доверие.

Почти в половине опрошенных стран респонденты высказались в поддержку «сильного лидера, которому не нужно возиться с выборами и парламентом». К таким выводам, в частности, пришли в Танзании и Индии.

В справедливость судебного процесса верят еще меньше опрошенных, при этом если в Ираке так поступают 28%, то в США — на 2% меньше. В Колумбии на справедливость судов полагаются менее 10% опрошенных, в районе 10% — в Италии, Ливане и Пакистане. Больше всего в равный доступ к правосудию верят в Дании.

Граждане Соединенных Штатов, Южной Кореи и Румынии сомневаются в безупречности происходящих в их странах политических процессах. И, к примеру, в Ливане, Танзании и на Соломоновых островах женщины больше уверены в свободе самовыражения, чем в США.

В целом в 17 из 19 стран менее половины граждан довольны своими правительствами и довольно скептично относятся к состоянию демократии в своих странах, хотя при этом опрошенные признают, что в большинстве случаев они могут вполне свободно публично выражать свое мнение. Выше всего недовольство правящей верхушкой в Пакистане, Ливане, Италии и Ираке.

Проявлением неверия граждан в демократию в развитых странах стал популизм. Теперь правые составляют реальную конкуренцию либеральным политикам не только в консервативных странах Восточной Европы, но и в государствах Западной Европы. Например, националистическое «Национальное объединение» во Франции. В последние несколько лет правые партии побеждали на парламентских выборах в Словакии, Италии, Испании, Нидерландах.

Проблему усугубляет то, что эксперты и обычные люди в опрошенных странах по-разному видят происходящее. Разброс в ответах аналитиков и обычных жителей очень заметен в Румынии и на Тайване.

Меньшинство против большинства

Результаты нынешнего исследования практически полностью совпадают с теми, которые несколько лет назад выявили аналитики Центра будущего демократии Кембриджского университета. Они тогда опросили свыше 3 млн человек из 154 стран мира и выяснили, что за последние 10 лет уровень удовлетворенности демократией снизился в большинстве регионов мира.

В среднем 58% людей больше не верят в нее, даже в США, где жители на протяжении большей части истории считали свою страну образцом демократии и примером для остальных государств. Однако теперь ситуация изменилась.

Первыми о неудовлетворенности демократией заговорили еще в начале 1990-х годов во Франции. Эксперты также стали приходить к выводу, что либерально-демократические правительства не могут эффективно работать из-за изменения социальной структуры государств, из-за появления большого числа меньшинств, которые получили право отстаивать свои интересы через государственные институты наравне с другими.

Однако сделать это невозможно, поскольку зачастую интересы групп не только не совпадают, но и прямо противоречат друг другу, поэтому ни одно правительство не может учесть интересы всех групп. Из-за того, что государство не могло удовлетворить запросы населения, постепенно в разных слоях общества росло недовольство.

По мнению профессора Рейна Мюллерсона, главной проблемой либеральной демократии стало то, что сейчас в политике, экономике и СМИ доминирует меньшинство, «которое ведет себя по отношению к большинству как автократы».

Осложняет ситуацию и неповоротливость государственной бюрократии, закрытость политической среды, неспособность чиновников принимать быстрые и верные решения в стремительно меняющемся мире.

По мнению главы IDEA Кевина Касас-Саморы, чтобы исправить ситуацию, демократии должны отреагировать на общественный запрос и улучшить качество госуправления.

Взаимодействие власти и общества

Схожую позицию в беседе с TRT на русском выразила и доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

«Политическая система является гибкой и в данном случае к демократии можно и нужно идти, это некий процесс, который нужно постоянно развивать. На этом пути возникает много сложностей, люди могут периодически разочаровываться. К тому же страны понимают, что у всех разные исторические обстоятельства, поэтому и демократия у всех разная», — пояснила эксперт.

Она добавила, что зачастую демократические идеалы об устройстве политической системы и реализация демократических принципов на практике могут сильно различаться.

«Во-первых, не всегда судебная власть является независимой, во-вторых, нет каналов связи между теми, кто принимает решения — элитой, и гражданами страны. И демократия — это не власть народа, а тех, кто может лоббировать интересы. Также вызывает вопросы и избирательная система. Например, в США нет прямых выборов президента, это нарушение демократических норм, но при этом США называют себя моделью демократии», — пояснила специалист.

Она добавила, что несмотря на заявления о неэффективности института демократии, он важен с точки зрения взаимодействия общества и власти и каналов взаимодействия между ними.