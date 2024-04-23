Центральный военный совет Китая принял решение о формировании нового видового подразделения в структуре Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — силы информационного обеспечения, которые будут находиться под прямым руководством военного совета.

Председателем Центрального военного совета Китая является Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, который собственноручно вручил руководству нового подразделения военный флаг.

Новое подразделение будет играть ключевую роль в координации создания и использования киберинформационных систем.

После вручения флага Си Цзиньпин выступил с речью, в которой обозначил «необходимость реализовать идею укрепления армии в новую эпоху, реализовать военно-стратегические принципы новой эпохи, усердно работать и стремиться создать мощные современные силы информационной поддержки».

«Мы должны строго обеспечивать соблюдение дисциплины и правил, пропагандировать хорошие стили работы и обеспечить абсолютную лояльность, чистоту и надежность вооруженных сил», — заявил китайский лидер.

В рамках реорганизации вооруженных сил Китая Силы стратегической поддержки, которые ранее были созданы для усиления возможностей страны в космосе, киберпространстве, политике и радиоэлектронной борьбе, были упразднены.

Заявления о структурных изменениях в китайской армии появились на фоне сообщений о коррупции. В начале года западные СМИ писали о массированной чистке среди китайских высокопоставленных военных чинов, обвиняемых во взяточничестве.