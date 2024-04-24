На территории Турции проживает порядка 500 тыс. армян. Однако большинство из них (около 400 тыс.) исповедуют ислам, а не христианство. В основном они проживают в Стамбуле. Центр армянской общины — квартал Кумкапы в историческом районе Фатих.

Армянские СМИ регулярно пишут о дискриминации, с которой якобы сталкиваются их соотечественники в Турции: дескать, жители лишний раз не упоминают о своем происхождении, боятся говорить на родном языке и даже учат детей обращаться к ним в общественных местах не по-армянски, а по-турецки. Например, вместо «маирик» (мама) говорить «аннэ». Однако сами же армяне говорят о том, что все это не соответствует действительности.

Александр по национальности этнический армянин. Из Еревана в 2015 году он переехал сначала Москву, но, прожив там несколько лет, решил перебраться в Стамбул. «Я занимаюсь продажей оборудования для промышленности, соответственно, работа предполагает общение с людьми. До сих пор я не сталкивался с каким-либо негативом из-за моей национальности, хотя я никак ее не скрываю», — говорит собеседник TRT на русском.

По его словам, граждане Турции относятся к армянам абсолютно так же, как и к другим национальностям — спокойно и дружелюбно. «Находясь в общественном месте, я звоню по телефону на родину родителям и громко говорю с ними по-армянски. И я очень сомневаюсь, что до этого хоть кому-то есть дело».

В прошлом году дочь Александра пошла в первый класс. Девочку решили отправить в государственную школу, хотя в Стамбуле есть и армянские учебные заведение. «Никаких проблем с оформлением не было. Просто собрали все документы, заплатили пошлину и привели ребенка в школу. Дочь адаптировалась, языкового барьера нет. Кроме того, в ее классе есть и русскоязычные дети».

В Стамбуле действует 17 армянских общеобразовательных школ. Одна из них была построена около 10 лет назад. Учебное заведение имеет 16 классов, спортзал, конференц-зал на 300 человек, лаборатории и столовую.

Армяне приезжают в Турцию не только для работы или на учебу. Средиземноморские пляжи также достаточно популярны. По сообщениям армянских СМИ, страна считается лидером среди туристических направлений в Армении. А в деревне Вакыфлы в Хатае работает музей армянской культуры «Муса Даг».

Сегодня армяне участвуют в культурной и политической жизни Турции. На выборах в прошлом году в парламент Турции прошел член Партии справедливости и развития Севан Сываджоглу. А председатель армянской общины Петрос Шириноглу регулярно встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Таким образом, десятки тысяч граждан Армении едут в Турцию, где открывают собственный бизнес и создают в стране семьи. То есть никаких проблем для жизни армян здесь не существует.

Восточный вопрос

Трагические события 1915 года зачастую преподносятся без указания того, что им предшествовало. Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов рассказал TRT на русском о положении армян в Османской империи.

«Веками армяне, как и представители других христианских народов, не просто жили или существовали, а процветали в Османской империи. Длительное время армяне имели статус «верный народ», их, соответственно, воспринимали как хранящих верность Османской империи и лично султану. Фактически армяне контролировали основную часть международного бизнеса и представляли интересы империи в экономике и торговле во многих странах от Европы до Африки и Индии».

К XVIII-XIX векам появилась армянская элита, которая влияла на внешнюю политику Османской империи. То есть многие дипломаты того периода были этническими армянами, что также говорит о том, что для представителей этой национальности были созданы лучшие условия.

Положение стало меняться под влиянием большого европейского проекта «Восточный вопрос». «Проект возглавили ряд европейских монархий, а после к нему подключилась и царская Россия. Его целью было раскачивание Османской империи посредством влияния на восточнохристианские народы, населявшие империю», — поясняет Гусейнов.

С этой целью под видом проповедования христианства были созданы особые миссии, которые «обрабатывали» восточнохристианские народы. Впоследствии это привело к появлению различных организаций террористического толка, финансируемых и поддерживаемых за пределами Турции. Такими партиями стали «Гнчак», а затем «Дашнакцутюн».

«Их убедили в том, что лишь силой можно восстановить Армению. В стране начались теракты. Первый захват банка был осуществлен «дашнаками» в конце XIX века в Османском банке Стамбула. Они также убивали и армян, которые были не согласны быть частью этого террора», — говорит эксперт.

Дата 24 апреля 1915 года не имеет никакого отношения к трагическим событиям того времени, подчеркивает собеседник TRT на русском. В этот день были арестованы участники этих террористических группировок.

«Сегодня мало говорят о том, что «Дашнакцутюн» осуществляла массовый террор, убийства и гонения мусульманского тюркского населения на территории Анатолии. Очень много было убито курдов, которые вооружились и предприняли попытки сопротивления армянским террористическим группировкам. Третьей стороной выступили власти Османской империи, которые должны были наладить порядок», — рассказал Гусейнов.

Убийства мусульманского населения и тяготы армян, которые они понесли из-за своего политического руководства, сегодня пытаются представить в виде «геноцида», отмечает эксперт. Примечательно, что этим занимаются страны, которые это спонсировали, — США и государства Европы.

«Эти обвинения совершенно некорректны, и даже сам термин «геноцид» появился в 1943 году, — поясняет Гусейнов. — События 1915 года ни по каким своим параметрам не могут быть названы геноцидом».