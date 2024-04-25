Экономический рост в США замедлился в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим, а инфляция резко ускорилась, согласно данным Бюро экономического анализа (BEA). Реальный ВВП вырос всего на 1,6% в годовом выражении, что стало самым медленным темпом почти за два года и оказалось значительно ниже прогнозов экономистов.

Согласно BEA, причинами замедления экономического роста США в первом квартале 2024 года по сравнению с четвертым кварталом 2023 года стали сокращение потребительских трат, снижение объемов экспорта, а также уменьшение расходов федерального правительства, правительств штатов и местных органов власти.

В то же время индекс расходов на личное потребление (PCE), один из ключевых индикаторов инфляции для ФРС, подскочил до 3,4% с 1,8% в четвертом квартале 2023 года. Базовый PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос еще сильнее — до 3,7% против 2% в предыдущем квартале.

Министр финансов Джанет Йеллен попыталась успокоить рынки. По ее словам, экономика США продолжает показывать «очень-очень хорошие результаты». Она считает, что оценка роста ВВП может быть пересмотрена в сторону повышения, а инфляция замедлится до более приемлемого уровня.

Однако замедление экономического роста при одновременном резком ускорении инфляции усиливает опасения, что ФРС может не только отложить начало снижения процентной ставки, но и вовсе отказаться от этого в 2024 году.