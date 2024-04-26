Сегодня в значительной части армянского информационного пространства доминируют дашнакские нарративы. Эти идеи преобладают не только в вопросах внешней политики, но и глубоко укоренились в армянском национально-историческом мифе, который во многом определяет мировоззрение и политические цели армян как нации.

Одним из основных элементов ирредентистского мифа является вопрос армяно-турецкого взаимодействия в эпоху Османской империи. Пропагандисты сводят многовековую историю соседства и взаимодействия двух народов к простым и понятным категориям, таким как «порабощение» и «угнетение». С такой же легкостью затем подобные нарративы распространяются в десятках пропагандистских каналов и СМИ, преследующих определенные корыстные цели.

Однако многовековая история продолжающегося турецко-армянского соседства в действительности куда сложней, с самого начала и вплоть до распада Османской империи армяне играли значительную роль в достижениях государства, оставив богатые культурное и историческое наследие, что и подтвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании армянскому патриарху 24 апреля.

Армянское участие в истории Османской империи берет свое начало в завоевании Стамбула султаном Мехмедом II Фатихом, который впервые и учредил Армянский апостольский патриархат в завоеванном городе. В византийскую доосманскую эпоху армянам было запрещено иметь свой патриархат в Стамбуле. С тех пор Армянский Стамбульский патриархат действовал как высшее армянское религиозное учреждение в Османской империи, даже стоя над католикосом всех армян.

Окончательно армяне вошли в состав Османского государства в XVI веке, получив статус «Зимми» («Люди Писания»). И хотя армяне, как все христиане империи, не имели права строить военную карьеру (до прихода к власти партии младотурок), они могли свободно посещать армянские христианские храмы, говорить на своем языке, заниматься торговлей. Достаточно сравнить это положение с участью евреев и мусульман Пиренейского полуострова после Реконкисты, которых ждала смерть, изъятие имущества, погромы, пытки и изгнание.

Подобно греческим, еврейским и другим меньшинствам, армяне Османской империи имели свои собственные школы, больницы, культурные общества, газеты и библиотеки в стране.

Армяне сыграли немаловажную роль в развитии турецкой медицины: с одобрения султана Махмуда II в 1834 году в Стамбуле была открыта первая армянская больница, основанная и управляемая османскими армянами во главе с Казазом Артином Амирой Безджяном. Армянская больница Стамбула функционирует до сих пор: сегодня больница представляет собой полностью оборудованное учреждение, обслуживающее граждан Турции, независимо от этнической принадлежности или религии. В 2004 году на тот момент премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл музей при армянской больнице, в котором представлены различные артефакты и картины, принадлежащие армянскому культурному наследию Стамбула.

Армянские граждане занимали важные посты в Османской империи: Артин Дадян-паша, будучи другом детства султана Абдул-Хамида II, занимал должность министра иностранных дел Османской империи.

Другой армянин Акоп Казазян-паша занимал пост главы Министерства финансов Османской империи и министра Тайного казначейства во время правления султана Абдул-Хамида II. Казарян получил титул паши и ряд наград от султана за свои реформы по сокращению расходов, привлечению займов и облегчению выплат по долгам. После смерти Казаряна на посту министра финансов Османской империи его сменил армянин Микаэль Портукал-паша.

Нафилян Антон-паша основал отделение урологии в Османской империи. В 1870 г. был назначен главврачом и первым хирургом военного госпиталя Гайдар-паши. В 1877 лечил раненных в русско-турецкой войне османских солдат.

Пештималчан-паша был одним из основателей Османского Красного Полумесяца. В 1892 г. султаном Абдул-Хамидом был назначен советником императорского дворца.

Армянские мастера оставили след в истории османской архитектуры: династия архитекторов из знатной семьи Бальян на протяжении 5 поколений в XVIII и XIX веках проектировали и строили многочисленные амбициозные проекты — от дворцов, особняков, мостов до мечетей и церквей. В их числе дворец Долмабахче, Военные казармы на Таксиме, Часовая башня Нусретие, Чыраганский дворец, монетный двор в Стамбуле, плотина Валиде, мечеть Кючук Меджидие, павильон Кючуксу, главное здание Стамбульского технического университета, часовая башня Долмабахче и еще десятки объектов архитектурного наследия Турции.

Историю многовекового армяно-тюркского соседства невозможно описать в рамках одной статьи, для этого понадобится многотомник и сотни часов работы историков. Важно понять, что, как и любая другая история, история турецко-армянского соседства состоит как из светлых, так и из темных страниц, как и то, что история этого соседства не окончена: она продолжается и народы продолжают писать ее прямо сейчас. И от того, на чем мы будем акцентировать свое внимание сейчас, зависит, в каком регионе будут жить потомки: в атмосфере мира и сотрудничества или в атмосфере ненависти и взаимной вражды.