Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа, который планирует переизбираться в 2024 году, рассматривают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара.

Обсуждаются такие меры, как «санкции для союзников и противников, которые ищут способы ведения двусторонней торговли в отличных от доллара валютах, включая экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы», рассказали источники агентству Bloomberg.

Во время президентства Трамп рассматривал возможность ослабления доллара для поддержки производства, однако сейчас в частном порядке сказал, что не видит смысла в долларовых интервенциях.

Предвыборный штаб Трампа процитировал его последние слова о долларе: «С [Джо] Байденом вы потеряете доллар как стандарт. Это будет все равно что проиграть самую крупную войну». Он обвинил нынешние власти США в подрыве взглядов на доллар.

В последние годы во многих странах мира наблюдается тенденция к дедолларизации и снижению зависимости от американского доллара как доминирующей резервной валюты. Этот тренд усилился после финансового кризиса 2008 года, который продемонстрировал уязвимость чрезмерной зависимости от доллара США.

В 2022 году процесс дедолларизации активизировался в России на фоне вторжения в Украину и последовавших западных санкций. Москва пытается перейти на расчеты в рублях и национальных валютах «дружественных стран». Как показала проблема зависших в Индии рупий — получается не совсем удачно.

Помимо России, отказ от доллара при взаиморасчетах также продвигают такие страны, как Индия, Бразилия, ОАЭ, Ирак. Китай использует национальные валюты в торговле с Японией и Индией, а Япония проводит расчеты с Бразилией без использования доллара. Страны БРИКС часто делают акцент на дедолларизации, призывая к взаиморасчетам в нацвалютах.

Несмотря на эти тенденции, американский доллар по-прежнему остается наиболее распространенной мировой резервной валютой. Тем не менее все больше стран исследуют альтернативы, стремясь уменьшить свою зависимость от доллара США.