Глобальные военные расходы в 2024 году достигли $2718 млрд, что стало рекордом с момента окончания Холодной войны. Об этом говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

За год мировые траты на оборону выросли на 9,4% в реальном выражении — это самый резкий рост минимум с 1988 года.

Военные расходы увеличиваются десятый год подряд. С 2015 по 2024 год их совокупный рост составил 37%, подсчитали аналитики SIPRI.

В минувшем году доля мирового ВВП, выделяемая на военные расходы, выросла до 2,5%. Рост расходов зафиксирован во всех регионах мира, особенно в Европе и на Ближнем Востоке на фоне войны в Украине и агрессии Израиля в Газе.

Самый заметный рост за год показали Израиль (+65%) и Россия (+38%).

По данным SIPRI, на пять крупнейших военных бюджетов — США, Китай, Россию, Германию и Индию — пришлось 60% всех мировых расходов, или более $1,6 трлн.

США в 2024 году потратили на оборону $997 млрд, Китай — $314 млрд, Россия — $149 млрд (7,1% ВВП страны).

Украина заняла восьмое место по военным расходам с показателем $64,7 млрд, что составило 34% ВВП страны.

В Европе общие расходы на оборону выросли на 17%, достигнув $693 млрд. Все европейские страны, кроме Мальты, увеличили военные бюджеты.

Общие расходы стран НАТО в 2024 году превысили $1,5 трлн, что составило 55% от мировых расходов. 32 европейские страны-члены НАТО потратили $454 млрд, причем 18 государств увеличили долю ВВП на армию до 2%.