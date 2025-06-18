Силовики Ирана начали масштабную операцию после ударов Израиля по стране. 17 июня сотрудники КСТР сообщили, что задержали пятерых человек в провинции Лурестан. Их обвинили в ведении произраильской пропаганды и работе на «Моссад». Аресты прошли в городах Хорремабад, Боруджерд и Доруд.

Но это лишь часть более широкой зачистки. С начала израильских ударов 13 июня иранские спецслужбы задержали как минимум 28 человек по всей стране по обвинению в шпионаже. Всех их ждет смертная казнь по статье измена родине.

16 июня власти страны уже казнили мужчину, осужденного за сотрудничество с Израилем два года назад. Это недвусмысленный сигнал для всех, кто может задуматься о связях с противником.

По всей стране десятки граждан задержаны за публикации в поддержку Израиля или за «подрыв психологической безопасности». В Исфахане полиция арестовала 60 человек по обвинению в распространении дезинформации. Они публиковали сообщения в соцсетях после того как Израиль заявил об атаке на ядерный объект в регионе.

Иранская прокуратура создала спецотдел для мониторинга СМИ и аккаунтов с большим числом подписчиков. 17 июня были арестованы десятки оппозиционных активистов, опубликовавших фото с мест израильских ударов (это официально запрещено). Даже государственное агентство ISNA получило выговор за нарушение правил — его суть власти не раскрывают.

Эти аресты происходят на фоне растущей тревоги в иранском руководстве. Спецслужбы считают, что агенты «Моссада» заблаговременно ввезли в страну оружие. Израиль якобы использовал дроны и высокоточное вооружение, чтобы нанести более 100 ударов 13 июня.

В городе Рей под Тегераном, по сообщениям иранских СМИ, из израильского схрона изъяты 200 кг взрывчатки, дроны и пусковые установки. Государственное телевидение показало кадры склада с деталями дронов.

Власти призывают граждан сообщать о подозрительных соседях — например, с занавешенными окнами днем или странными звуками. Начальник полиции призвал «предателей» сдаться добровольно в обмен на смягчение наказания.



