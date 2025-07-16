Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление, что признал Карабах частью Азербайджана лишь в 2022 году. Политик считает, что это решение следовало принять значительно раньше.

«Да, в 2022 году я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе. Такое решение следовало принять значительно раньше», — заявил армянский премьер.

Пашинян объяснил причины позднего признания: «Я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе в 2022 году. До того в сентябре 2022 года мы обратились в ОДКБ… Нам ответили, что граница неясна. У нас возник вопрос, где тогда проходит «красная линия»?.. У нас возник вопрос, признают ли наши коллеги по ОДКБ нашу территориальную целостность? А мы сами признаем?»

Армянский премьер также напомнил о предложении привлечь международную компанию для управления транзитом между Нахчываном и остальной частью Азербайджана: «В 2022 году, когда звучали комментарии о том, что граждане Азербайджана будут опасаться проезжать по территории Армении, потому что им придется общаться с армянскими пограничниками, таможенниками и т.д., мы публично предложили привлечение международной компании, то есть вариант- front office, который применяется в международной практике».

Он добавил: «Если будет заинтересованность в таком варианте, мы готовы его обсуждать, поскольку это было наше предложение».

Глава армянского правительства подтвердил намерения Еревана о выходе из ОДКБ и вступлении в Евросоюз: «От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС, что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ: Да, Армения хочет стать членом ЕС».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о близком урегулировании азербайджанско-армянского конфликта: «Мы решили еще один вопрос… Азербайджан и Армения. Похоже, (конфликт) близок к успешному завершению».

Также стало известно, что посол США в Турции Том Баррак предложил американское управление Зангезурским коридором: «Они (Армения и Азербайджан) спорят из-за 32 км дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 км дороги. И вот приходит Америка и говорит: «Хорошо, мы заберем это себе. Отдайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы сможете делить их между собой».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм насчет возможного соглашения между Баку и Ереваном: «Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе. Благодаря этому мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей».