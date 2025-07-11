Поворот на Запад

Одной из тем прямых переговоров лидеров Армении и Азербайджана в ОАЭ стало открытие Зангезурского коридора. По их итогам замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил: Ереван рассматривает возможность передачи контроля над этим участком дороги США.

Но речь пока не идет о конкретных договоренностях. Армянская сторона ограничивается лишь осторожными заявлениями. «Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», — подчеркнул дипломат.

В США также говорят лишь об общей заинтересованности в процессе — официального подтверждения разблокировки транспортного маршрута нет. «Соединенные Штаты поддерживают усилия по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться относительно публикаций в прессе», — говорится в ответе представителя пресс-службы Госдепа.

Тем не менее в СМИ все чаще обсуждается изменение армянской позиции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Ереван стал более гибким в «подходе к участию в экономической интеграции». «Зангезурский коридор принесет с собой новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона», — заявил турецкий лидер, назвав маршрут «частью не просто геополитической, а геоэкономической революции».

Главный спор между Баку и Ереваном касается не столько самого маршрута, сколько его правового статуса. Азербайджан настаивает на экстерриториальности: чтобы транспорт и грузы, следующие в Нахчыван и обратно, могли проходить без армянского контроля. Армения считает это неприемлемым.

Журналист и блогер из Армении Роман Багдасарян в беседе с TRT на русском подчеркивает принципиальный для Еревана момент: Баку говорит о «коридоре», Ереван — о «дороге» под полным армянским суверенитетом.

«В Армении не признают никаких «коридоров», — указывает собеседник агентства. — Речь идет о дороге, которая должна быть открыта на тех же условиях, что и остальные — в рамках проекта «Перекресток мира»».

По его словам, каждая сторона будет строить свою часть маршрута и взимать пошлины самостоятельно. В случае политического соглашения на реализацию потребуется около года-полутора.

Эффект «снежного кома»

Сразу после Второй карабахской войны Россия рассчитывала контролировать этот маршрут через своих пограничников и миротворцев. Это предусматривалось в пункте 9 трехстороннего соглашения 2020 года. Однако к реализации идеи так и не приступили.

Передача управления американским компаниям может означать стратегическое вытеснение России с ключевого логистического узла Южного Кавказа, считает Багдасарян.

Вместе с тем доцент ГАУГН Артур Аваков в беседе с TRT на русском возразил: экономические связи как Армении, так и Азербайджана с Россией слишком тесные, поэтому говорить о полной утрате влияния было бы опрометчиво.

«Если США решат всерьез участвовать в проекте, вряд ли Баку или Анкара будут этому препятствовать. Такой сценарий возможен только при всеобщем согласии сторон. А вот как оно будет достигнуто — это открытый вопрос», — считает Аваков.

Несмотря на политические сложности, экономический потенциал маршрута — огромен. По словам Багдасаряна, запуск дороги может активизировать торговлю, сократить цепочки поставок и снизить зависимость Армении от внешнего давления.

«Причем экономический эффект будет сравним со снежным комом: чем больше людей и компаний начнут пользоваться маршрутом, оценив пользу доступных цен и быстрой доставки, тем больше участников подключится. Со временем этот путь станет ключевой логистической артерией в регионе», — убежден он.

Однако Аваков предупреждает: Зангезурский маршрут — лишь часть более широкого «Срединного коридора», который пока не заработал в полную силу. А значит, даже если соглашение будет достигнуто, эффект проявится не сразу.

«Многое будет зависеть от того, на каких условиях заработает Зангезурский коридор — так его называет Азербайджан. Сам термин азербайджанского происхождения. В Армении предлагают «Перекресток мира» — более масштабный проект, который не предполагает каких-то уступок в сфере суверенитета, в том числе экстерриториальный статус».