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Эстония хочет закрыть Балтийское море для РФ
С предложением заблокировать морские пути через Балтийское море для кораблей РФ выступил глава вооруженных сил Эстонии
Эстония хочет закрыть Балтийское море для РФ
Херем заявил также о наличии у его страны военных возможностей для ее реализации: «На вооружении ВМФ имеются и морские мины, и противокорабельные ракеты» / Photo: AFP
4 мая 2024 г.

Эстонии выступила с предложением ограничить доступ РФ в Балтийское море. Предложение озвучил глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем. Он добавил также, что адресует призыв об этой инициативе Швеции, Польше и Финляндии. Херем заявил также о наличии у его страны военных возможностей для ее реализации: «На вооружении ВМФ имеются и морские мины, и противокорабельные ракеты».

Военачальник предрек существенное снижение военного потенциала РФ в этом регионе благодаря осуществлению подобного плана. Он объяснил, что для российских вооруженных сил «развертывание корабельной и противовоздушной обороны» стало бы значительно осложнено.

В конце прошлого года президент Латвии Эдгар Ринкевич уже упоминал перспективы блокировки российского флота в балтийских водах — в контексте расследования диверсии на газопроводе в море. Подобная мера могла быть, по его словам, ответом в случае установления факта причастности РФ ко взрывам. Тогда этот вопрос обсуждался с Хельсинки и Таллинном. В ходе тех переговоров было принято решений усилить совместные морские патрули.

«Для защиты нашей критической инфраструктуры надо обсуждать вопрос закрытия Балтийского моря (для РФ — прим. ред.)», — рассказал латвийский президент.

На сегодняшний день все государства, расположенные вокруг Балтийского моря, за исключением РФ, являются участниками НАТО. Это произошло после вступления в альянс Швеции и Финляндии, что, в свою очередь, было подстегнуто началом полномасштабной войны России в Украине в 2022 году. Таким образом единственный морской маршрут для российских кораблей из основной части страны в калининградский эксклав находится целиком под контролем флота стран НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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