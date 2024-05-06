Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США в ее противостоянии российской агрессии. По его мнению, такая помощь необходима для предотвращения эскалации войны.

Джеффрис также отметил, что, если Кремлю удастся добиться успеха в военной кампании в Украине, Вашингтону, вероятно, придется вмешаться в этот конфликт военным путем.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто нашими деньгами, но и нашими военнослужащими», — сказал Джеффрис в интервью в передаче «60 Minutes».

Джеффрис выразил мнение, что российский президент Владимир Путин «стремится захватить больше территорий, чтобы восстановить Советский Союз». По словам конгрессмена, российская агрессия представляет угрозу и для союзников по НАТО.

Американский политик подчеркнул, что вторжение Путина в соседнюю Грузию не закончилось на этом, как и его захват территорий Украины в Крыму, в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году.

«Должны ли мы верить, что на фоне такого рода последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет», — заявил конгрессмен.

В феврале президент Франции Макрон впервые предложил возможность отправки западных военных в Украину, позднее в мае он уточнил, что это возможно только при двух условиях: если произойдет прорыв на фронте или последует официальный запрос от Киева. Французский лидер подчеркнул, что такой ход событий важен для безопасности и авторитета Европейского Союза.