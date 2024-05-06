Убил, сжег, утопил…

Муэдзин самого большого татарского села в Пензенской области, Средней Елюзани, 45-летний Ибрахим Исяняев убит бывшим боевиком ЧВК «Вагнер» Раилем Хайровым, освобожденным из заключения по амнистии за участие в войне в Украине. Хайров нанес Исяняеву ножевые удары на трассе на территории Саратовской области, позже вывез тело в Ульяновскую область, где утопил в реке у села Илюшкино, а грузовик «Газель» жертвы сжег неподалеку.

По данным следствия, 16 апреля он подсел к 45-летнему мужчине в Пензенской области, с которым на грузовике поехал в сторону Саратовской области, где Исяняев намеревался приобрести крупный рогатый скот.

Поисковые группы обнаружили тело муэдзина лишь спустя несколько суток после того, как с ним пропала связь. Убийцу задержали в аннексированной Донецкой области Украины лишь благодаря усилиям родных убитого, поскольку полиция на заявления отреагировала не сразу, рассказали TRT на русском родные убитого и их представитель.

Исяняев являлся муэдзином мечети №5 в Средней Елюзани, где жил с женой и тремя детьми, занимался фермерством, у него имелось небольшое поголовье скота, рассказал TRT на русском родственник убитого.

«Он занимался мясом, закупал в Павловском районе Ульяновской области скот, привозил в Пензенскую область и тут продавал. У него трое детей, двое из них несовершеннолетние, школьники. Все знали его в этих районах, он 15 лет этим зарабатывал», — рассказал собеседник.

16 апреля Исяняев выдвинулся в село Павловка, а до этого с ним по WhatsApp списался некто, представившись Наилем Абузяровым из села Татарский Шмалак. Как впоследствии выяснилось, это был Раиль Хайров из соседнего села Муратовки Ульяновской области.

«Ибрахим знал, что есть такой человек, который выделяется не очень хорошей историей, но в лицо его не видел и до этого не общался. Он обещал ему найти 4 головы КРС подешевле, что есть вариант, нормальная цена. Они договорились увидеться в Павловке. Он его подобрал либо в Павловке, либо в следующем после него селе, Илюшкино, где убийца оставил свою машину. Когда они ехали по пути в направлении Междуречья, на стыке Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей, Ибрахим что-то заподозрил. Он сфотографировал его незаметно и отправил его фото другу из Татарского Шмалака. Спросил, знает ли его, он говорит, что не знает, тоже слышал о нем, но в лицо не видел. Ответ он даже не прочитал, скорее всего, это уже произошло в течение нескольких минут после того, как он отправил смс», — рассказал родственник убитого.

Как уже рассказал сам убийца во время следственного эксперимента, в дороге у него возник умысел на ограбление Исяняева. Он потребовал у него деньги, а затем нанес удары ножом в область руки и груди, в сердце.

«Ибрахим в армии не служил, сам по себе не был конфликтным, был дружелюбным, со всеми был простым. Такая ситуация для любого была бы стрессовой и, скорее всего, она застала врасплох и его, он не смог предпринять меры самозащиты, удар мог быть внезапным. Как утверждают знакомые этого маньяка, он был болен и даже на «СВО» отличался особой жестокостью», — рассказал родственник.

Хайрова задержали не сразу. Местная полиция его упустила, хотя фото и ориентировки передали в полицию сразу, однако преступник успел доехать до так называемой «ДНР».

«Хайрова начали искать, еще не зная, убит ли Ибрахим или нет, а лишь потому, что он перестал выходить на связь. Убийцу спрашивали, где Ибрахим, он понял, что его ищут, и сразу двинулся в «ДНР». Мы своими силами нашли «Газель», полиция активизировалась только к утру. Там была дополнительная трудность, что место преступления Саратовская область, тело нашли в Ульяновской, а человек сам с Пензенской области. Потому у полиции была сумятица. Его задержала саратовская полиция, отслеживали по пути, он на BlaBlaCar доехал до Донецка, там при содействии местных военных и был задержан», — рассказал родственник.

Серийный убийца

Хайров уже имел две ходки за особо тяжкие преступления, за два убийства и поджог, сообщило Следственное управление СКР по Саратовской области.

О его «подвигах» было известно и местным жителям, и правоохранителям, когда он вернулся из Украины не только к «мирной жизни», но и к привычному ремеслу. В Украине он лишь усовершенствовал свои навыки, будучи обученным в рядах ЧВК «Вагнер» хладнокровно убивать.

«В первый раз он сел в тюрьму сразу после школы за тяжелые телесные повреждения своему родственнику, бил чем-то тяжелым, его посадили на 9 лет. Он полностью отсидел, вышел и недолго задержался на свободе, убил своего знакомого. И, как и в истории с Ибрахимом, убийство было совершено в одном месте, а машину с трупом вывез в Пензенскую область и сжег. После этого он сел в тюрьму, отсидел пять лет, вышел с подачи Пригожина, отвоевал сколько-то, вернулся, и после на нем было несколько подозрений, что он поджег бабушку, свою родственницу, прежде ограбив. Смерть наступила не от воздействия угарного газа, а из-за телесного повреждения. Дом с телом был сожжен, но это доказать не смогли. Потом был еще инцидент, он хотел ворваться к одной женщине, тоже не доказали, что это он был, но почерк был его. И вот тут налицо доказательство, Ибрахим сделал его фотографии. Наверное, он думал, что и тут пронесет», — рассказал родственник Исяняева.

Как шли расследования предыдущих потенциально совершенных Хайровым преступлений, родным Исяняева неизвестно. Однако им известно, что звонил Хайров, используя однодневные сим-карты, на него не зарегистрированные.

«Тело нашли мы сами, своими силами осмотрели все камеры, проанализировали, сделали выводы и после этого начали прочесывать участок, куда он заехал на своей машине. А полиция даже спустя 5 дней после пропажи нормально не осмотрела камеры. Наш адвокат бывший следователь, он и организовал все профессионально», — заключил родственник.

«С учетом рецидива наказание будет суровым»

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, рассказал TRT на русском заведующий филиалом Пензенской областной коллеги адвокатов, представляющий интересы потерпевшей стороны, Дамир Калашников.

«Сейчас предъявлено первоначальное обвинение (для ареста) по ст. 105 УК РФ (убийство — прим. TRT). Помимо фотографии [сделанной убитым] по делу есть и другие неопровержимые доказательства», — рассказал адвокат потерпевшей стороны.

Он также отметил, что «несмотря на признательные показания, по этой категории дел (особо тяжкие) особый порядок [позволяющий снизить наказание] не предусмотрен».

«Из-за «СВО» он помилован и это скажется на строгости наказания. Думаю, срок следствия составит от 3 до 4 месяцев из-за экспертиз», — заключил Дамир Калашников.

Пригожина нет, но дело его живет

В России имеются случаи преступлений, совершенных бывшими зэками, завербованными основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которые получили амнистию за свой боевой опыт.

По сообщениям СМИ и информации из картотек решений российских судов, речь идет минимум о десятках и сотнях тяжких преступлений, хотя комментаторы TRT на русском говорят о тысячах таких рецидивов.

Так в республика Карелия «вагнеровец» Игорь Сафонов и его подельникубили 1 августа 2023 года шестерых человек — сперва зарезали четверых собутыльников и подожгли их, а затем расправились с отцом и сыном во втором доме, сообщает проект «Радио Свобода».

В Новосибирской области под арест отправили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Ш. по подозрению в изнасиловании в мае 2023 года двух школьниц 10 и 12 лет, сообщало издание Baza.

Издание «Новая газета» сообщает, что 9 апреля, контрактник из Архангельской области Сергей Клевцов поджег детскую коляску в подъезде, возник пожар, при котором погибла 49-летняя женщина, пострадали 7-летний ребенок и 55-летний мужчина.

Бывший участник боевых действий в Украине Станислав Ионкин причастен к смерти 13 человек: в одном из костромских клубов мужчина несколько раз выстрелил вверх из охотничьей ракетницы, что спровоцировало пожар, в котором заживо сгорели посетители заведения.

Издание «Сибирь.Реалии» сообщает, что в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области вернувшийся с войны наемник частной военной компании «Вагнер» Алексей Серов убил и расчленил сестру своей сожительницы.

Сердцеед, расчленитель, сатанист: новопомилованная армия уголовников

Совсем жуткую историю повествует Republic.ru о том, как на свободе оказался людоед — уроженец Волгограда Дмитрий Малышев, осужденный за серию убийств, в том числе за то, что расчленил своего знакомого, уроженца Таджикистана, и съел его сердце. По УДО он освободился из колонии и в составе подразделения «Шторм V» отправился на фронт вместе с еще одним маньяком Александром Масленниковым, который убил и расчленил двух девушек.

Малышев был осужден на 25 лет, а одним из доказательств его преступления стало видео, которое он сам записал, где он жарит с овощами сердце убитого. «Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил», — комментировал Малышев на видео, которое легло в основу обвинения.

В ноябре 2023-го, пишет Republic, в РФ был помилован 44-летний житель Сахалинской области Денис Горин. Он был трижды судим, обвинялся в убийстве четверых человек, плоть одного из которых он съел.

Среди помилованных оказался и Николай Оголобяк, осужденный по делу о банде сатанистов, проводивших кровавые ритуалы с жертвоприношением собак и кошек и переворачиванием крестов на кладбищах. В 2008 году с членами секты он напоил четверых девушек, зарезал их в лесу, расчленил, части их тел съел с товарищами, а останки закопал в ямах. Следствие назвало преступление ритуальным.

Как отмечали в организации «Русь сидящая», на конец июля прошлого года речь шла о возвращении не менее 20 тыс. амнистированных участников так называемой в России «СВО». Сам Пригожин называл цифру в 32 тыс. членов «Вагнера», однако с учетом потерь, которые они несли, эта цифра значительно преувеличена, заявляла в интервью «Current Time» руководитель организации Ольга Романова.

Продолжение следует...