Подготовка к маневрам

«Мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, виноваты в этом западные страны, поскольку «заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом».

Атмосфера в отношениях между Россией и западными странами накалилась давно. Однако в последнее время градус напряженности возрос еще сильнее. 6 мая российские власти объявили о подготовке к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

Как пояснили в Минобороны страны, уже начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение тактического ядерного оружия. В частности, в них будут участвовать ракетные соединения Южного военного округа, Военно-морской флот и авиация.

Цель маневров — «обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны» и «поддержание готовности нестратегических ядерных сил» в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ», подчеркнули в Москве.

Российские СМИ считают, что именно эти заявления и спровоцировали реакцию Кремля, побудив его объявить о тактических ядерных учениях. Речь идет о действиях Парижа, Лондона и Вашингтона.

Президент Франции Эммануэль Макрон активно рассуждал о возможности отправить западные войска в Украину, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил о возможном участии американских военных в боевых действиях с Россией в случае поражения Киева, глава британского Форин-офиса Дэвид Кэмерон — о праве украинцев бить по российской территории британским оружием.

В результаты французский и британский послы Пьер Леви и Найджел Кейси были вызваны в российский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве раскритиковали «деструктивную линию, ведущую к дальнейшей эскалации конфликта». Британского посла и вовсе предупредили, что в случае нанесения ударов с применением британского оружия по территории РФ целями ответных атак могут стать любые военные объекты и техника Соединенного королевства как на территории Украины, так и за ее пределами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «это совсем новый, беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и особых мер».

Снизить накал

Впоследствии на Западе попытались снизить градус напряженности. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер подчеркнул, что США не отправятся воевать в Украину.

Французский лидер Эммануэль Макрон также заверил, что Париж не стремится к смене режима в России и не находится в состоянии войны ни с РФ, ни с россиянами. Помимо этого, он отправил на инаугурацию Владимира Путина французского посла Пьера Леви, который присутствовал на мероприятии вместе с послами Венгрии, Греции, Кипра, Мальты и Словакии.

В российском МИД заявили, что ни Франция, ни ее ближайшие союзники «не могут понять значения агрессивных заявлений» президента Макрона. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, высказывания французского лидера «не только противоречивы, но еще и крайне агрессивны».

В отличие от президента Франции, Британия не дрогнула и не стала сглаживать остроту своих заявлений. В Форин-офисе подчеркнули, что Найджел Кейси лишь в очередной раз подтвердил курс королевства на поддержку Украины и предоставление помощи ей.

Напряженность усилится

В российском МИД особо подчеркнули опасность будущих поставок Украине истребителей F-16, которые могут нести как обычные, так и ядерные вооружения. В ведомстве отметили, что вне зависимости от того, в какой модификации будут поставлены эти самолеты, в Москве их будут рассматривать как носителей ядерного оружия, а шаг США и НАТО «как целенаправленную провокацию».

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, объявленные 6 мая учения «должны остудить горячие головы в западных столицах» и удержать Запад от прямого столкновения с РФ.

С помощью маневров российские власти хотят дать сигнал НАТО о необходимости снижения эскалации, а также чтобы ни у кого не возникало сомнений, что боевое применение ядерного оружия вполне осуществимо. Ведь в последнее время на Западе становится все более популярной точка зрения о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, однако сейчас она посылает прямые ядерные сигналы противнику.

В целом РФ периодически проводит учения с тактическим ядерным оружием, хотя и не в таком масштабе, и без политических заявлений. Сейчас цель маневров — демонстрация готовности к ведению боевых действий против стран Североатлантического альянса с применением ядерного оружия и передача соответствующего сдерживающего сигнала в столицы вероятных противников».

К тому же стоит отметить, что пока прозвучало лишь заявление о начале подготовки к учениям. Говорится об отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия, что означает широкий круг действий, не связанных напрямую с пуском ракет.

Помимо этого, сообщение о начале подготовки к учениям вовсе не означает, что после этого будет применено ядерное оружие. К каким-то реальным последствиям эти маневры не приведут, однако вполне очевидно, что западные страны вряд ли откажутся от своих заявлений, так что скорее всего в ближайшее время напряженность между Россией и Западом лишь усилится, а «обмен сигналами» продолжится.