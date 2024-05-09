Одна нога здесь, другая там

Российско-армянские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю постсоветского периода. В Ереване обвиняют Москву в «сдаче» Карабаха, вмешательстве во внутренние дела страны и предательстве армянского народа. В Кремле, напротив, считают, что это Армения идет на поводу у западных союзников, разрывая сотрудничество со своим давним партнером. Обе стороны единогласно соглашаются: отношения между странами переживают не лучшие времена.

Начиная с осени прошлого года армянский лидер Никол Пашинян старательно избегает любых мероприятий с участием российского коллеги Владимира Путина. Однако саммит в Москве пропустить он не мог — по иронии судьбы в самом проблемном с Россией году Армения стала председателем ЕАЭС.

Чтобы никто не смог расценить этот визит как показатель каких-либо уступок, армянский лидер четко обозначил, что цель его визита — исключительно саммит Евразийского экономического союза. Он отказался участвовать сразу в двух важных для Кремля мероприятиях: инаугурации президента и параде Победы 9 мая.

Вместе с тем оба этих события в Москве считают символичными, по крайней мере в части легитимизации власти Владимира Путина. Другие лидеры стран-участниц ЕАЭС остались в столице РФ для участия в торжествах.

Накануне поездки Пашинян также выразил недовольство работой в стране российских СМИ. По его словам, они регулярно вмешиваются во внутриполитическую жизнь и выпускают оскорбительные материалы. Если нарушения не прекратятся, то издания будут закрыты, предупредил армянский лидер. В марте в Ереване уже запретили трансляцию передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кроме того, Пашинян назвал недействующим трехстороннее заявление глав Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Он вспомнил об этом в контексте обсуждения девятого пункта документа, в котором сказано, что контроль за транспортным сообщением между Баку и Нахчываном должны осуществлять сотрудники пограничной службы ФСБ России.

В Кремле заверили, что намерены обсудить с Ереваном весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: эти переговоры нужны обеим сторонам.

Дружба по расчету

Юбилейный, 10-й саммит ЕАЭС, ради которого Пашинян прибыл в Россию, прошел без каких-либо сенсаций. Участники говорили об углублении сотрудничества и имеющихся проблемах.

Армянский премьер призывал к созданию единого рынка энергоресурсов. Президент Беларуси Александр Лукашенко сетовал, что партнеры по объединению защищают друг от друга свои рынки, но призывал искать пути в Африку. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев говорил о выходе на зарубежные рынки. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также настаивал на более тесном сотрудничестве с Китаем.

Все благодарили Путина за теплый прием и хвалили его за встречу, организованную «на высшем уровне». После мероприятий в рамках ЕАЭС российский и армянский лидеры провели встречу в формате тет-а-тет.

Путин начал приветствие армянского лидера с хорошей новости: Армения с 2015 года увеличила товарооборот со странами ЕАЭС в 14 раз. «Позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации», — констатировал президент РФ на открытой части переговоров.

Примечательно, что месяц назад в российском МИД были крайне обеспокоены членством Еревана в организации, утверждая, что США и ЕС требуют от страны покинуть объединение. Со стороны Кремля это выглядело скорее как желание показать, что с выходом из ОДКБ лишиться можно и членства в экономическом союзе. Самостоятельно выходить из ЕАЭС в Армении вряд ли планируют — только за прошлый год ВВП страны вырос на 8,7% в том числе благодаря участию в организации.

Пашинян в открытой части переговоров был менее красноречив. Он напомнил, что экономический блок стороны уже обсудили во время заседания совета, а значит, пора перейти к другим важным вопросам двусторонних отношений.

В итоге переговоры за закрытыми дверьми продлились чуть больше часа. О чем договорились лидеры двух стран не афишировалось, но уже 9 мая появились сообщения о выводе российских пограничников из ряда областей Армении. «Пашинян и Путин согласовали этот вопрос», – подтвердил информацию представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

Российские военные находились на этих территориях на основании устных договоренностей, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. По его словам, в условиях, когда Армения и Азербайджан проводят процесс делимитации границ, необходимость в присутствии россиян в регионе отпала.

Эмоции в сторону

Саммит ЕАЭС был юбилейным по своей форме, но по содержанию каких-то крупных решений принято не было, говорит TRT на русском генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

«В рамках открытой части Пашинян высказал заверение в том, что Армения готова продолжать работу в ЕАЭС и работать над совершенствованием союза. Он критиковал за пробуксовку по некоторым направлениям. Но это обычная риторика, которая ничего нового и экстремального в работу не привносит», — поясняет эксперт.

Армения председательствует в ЕАЭС, а значит, было необходимо отложить эмоции в сторону и заняться работой, пояснил TRT на русском журналист и блогер из Еревана Роман Багдасарян. На саммите, помимо российского президента, присутствовали и лидеры других стран, с которыми у Еревана хорошие отношения, подчеркнул он.

«Да и в целом этот визит был важен, — говорит Багдасарян. — Проблемы нужно решать за столом переговоров, а не уходить в глухую оборону. Но также хочу отметить, что национальные интересы и суверенитет никто не может ставить под сомнение и, к сожалению, в рамках ОДКБ было сказано, что непонятно, какие границы защищаются. То есть непонятно, Россия признает территориальную целостность Армении или нет».

По словам Велизаде вывод российских войск из ряда армянских областей — положительный шаг, который говорит о том, что стороны способны договариваться. «Это происходит прозрачно, открыто. Эта тема раскручивается в ключе будто есть какой-то конфликт интересов, но это лишь инсинуации, которые создают конфликт на пустом месте. Безусловно, между сторонами есть недопонимания, но не стоит искусственно усугублять ситуацию».

Рекеда, в свою очередь, сомневается, что российско-армянские отношения выйдут на дружественный уровень хотя бы двухлетней давности. Слишком много между союзниками накопилось противоречий.

«Позиция Пашиняна и западных стран в том, чтобы отношения обострять и ослаблять участие Армении в многосторонних и двусторонних форматах с участием России, — считает эксперт. — Даже оставаясь членом того же ЕАЭС, Ереван продолжит работать над ослаблением отношений с Москвой. Вероятность того, что в ближайшее время произойдет их нормализация, чрезвычайно мала».