Вечером в воскресенье, 12 мая, президент России Владимир Путин распорядился о серьезных кадровых перестановках в силовом блоке. Главной неожиданностью стало предложение назначить исполняющего обязанности вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны. Его предшественник Сергей Шойгу возглавлял ведомство с 2012 года.

Андрею Белоусову 65 лет, у него есть сын Павел. В 1981 году он окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Сначала занялся научной деятельностью, а затем начал строить карьеру в экономическом блоке страны.

Так, в 2000-х Белоусов стал внештатным советником премьер-министра и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. До 2008 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. В 2012-2013 годах поработал министром экономического развития. Затем был назначен помощником президента, а в 2020-м году — первым вице-премьером. В правительстве он в том числе курировал нацпроект «Беспилотные авиационные системы».

Политолог Константин Калачев связывает кадровые перестановки в том числе с ситуацией на фронте, которая складывается не в пользу Украины. В случае продвижения российской армии Белоусов, как человек гражданский, не будет ассоциироваться с военными победами, а значит и оттенять Путина.

«Но самое главное — это назначение говорит о начале войны на истощение. То есть экономика войны становится приоритетом. Упор ставится на выматывание противника и усталость его союзников. Белоусов может не только хорошо считать деньги, он еще и отличный администратор и прекрасный экономист. На этой должности он должен будет обеспечить функционирование Минобороны, ВПК и правительства как единого целого», — сказал TRT на русском Калачев.

«Никто не ожидал увидеть Белоусова на этом посту. В роли первого вице-премьера он занимался разработкой стратегии и идеологии правительства. В должности главы Минобороны от него хотят видеть стратега, который перестроит архаичное ведомство в более современное, чтобы оно отвечало современному запросу на гособоронзаказ», пояснил TRT на русском политолог Илья Гращенков.

Он допустил, что кадровые перестановки позволят приблизить российское оборонное ведомство к американскому образцу. «Пентагон выступает главным заказчиком разработок новейших технологий, — подчеркивает эксперт. — В Америке это создало целую нишу оборонзаказов, которые успешно реализуются совместно с частным бизнесом».

К российской армии, а соответственно работе Шойгу, действительно накопилось немало вопросов. Еще покойный глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинял экс-министра обороны в нехватке боеприпасов. В СМИ регулярно появлялись сообщения неукомплектованности российские военнослужащих, которые получали от волонтеров теплые носки, балаклавы и даже маскировочные сети. Не добавил Шойгу очков и арест по обвинению во взяточничестве его заместителя Тимура Иванова.

Перевод Шойгу на должность секретаря Совбеза сложно назвать повышением. Серьезный удар по репутации органа нанес экс-президент России Дмитрий Медведев, который известен своей блогерской деятельностью. По мнению Гращенкова, многое будет зависеть от того, чем в реальности будет заниматься бывший глава Минобороны на этом посту.

«В последние годы значимость Совбеза несколько усилилась, и поэтому назначение Шойгу вызывает ощущение, что он получил большое назначение. С другой стороны, Николай Патрушев, будучи секретарем этого органа, пытался быть идеологом организации. И я сомневаюсь в том, будет ли таким же идеологом Шойгу. Если он не получит реальный инструментарий, то допускаю, что Совет безопасности уйдет в теневую историю», — считает Гращенков.

Что касается самого Патрушева, то его назначение станет известно в ближайшие дни. По мнению эксперта, он может либо возглавить администрацию президента и стать руководителем идеологической сферы, связанной с выборами и визитами президента. Либо стать пожизненным сенатором – уйти на политическую пенсию.