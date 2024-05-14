Второй раз за полгода

«У нас не осталось иного выбора, кроме как принять это трудное решение, чтобы спасти государство и защитить его высшие национальные интересы и ресурсы нации. Я не допущу, чтобы демократию использовали для разрушения страны. Вместо того чтобы стать местом для практики истинной здоровой демократии, парламент стал ареной всего незнакомого, несправедливого, нежелательного или неприемлемого», — с таким заявлением выступил эмир Кувейта Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, распустивший парламент страны — Национальное собрание — и отправивший в отставку кабинет министров.

За последние 18 лет парламент в эмирате расформировывали 12 раз, нынешний роспуск стал 13-м по счету и вторым за последние полгода. Согласно действующим законам, одновременно с парламентом в отставку отправилось и правительство государства.

Одновременно с этим глава государства приостановил и действие пяти конституционных статей «на срок не более четырех лет». В них, в частности, указывалось, что после роспуска новый состав законодательного органа должен быть сформирован в течение двух месяцев, а также временно заморожена норма о разработке и принятии законов. Теперь таковыми будут считаться указы самого эмира.

В новом правительстве свои посты сохранили главы Минфина и МИД, а также министры нефти, обороны и по совместительству внутренних дел, здравоохранения, премьер-министром стал племянник эмира Ахмед Абдулла ас-Сабах. Новый кабинет министров, к слову, получил ряд законодательных функций парламента.

Западные СМИ усмотрели в приостановке полномочий парламента и решении эмира править единолично временную приостановку «демократического эксперимента» в монархии Персидского залива.

Отличие Кувейта от других монархий Персидского залива

Кувейт обрел свою независимость в 1961 году, с тех пор в эмире законодательная власть принадлежит Национальному собранию, 50 членов которого избираются на всеобщих выборах. На заседаниях по большинству вопросов голосовать могут не только депутаты, но и члены кабинета министров, назначенные эмиром.

Таким образом, законодательная власть в Кувейте более независима, чем в других государствах Залива. Так же обстоят дела и с судебной властью. Например, 12 лет назад Верховный суд страны признал решение эмира Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха о приостановке парламента противоречащим Конституции.

Считается, что такой формат правления помог эмирату справиться с «арабской весной». Однако два года назад в стране начался политический кризис после того, как оппозиция получила большинство в парламенте — 29 из 50 мест. После этого не проходило и дня без споров между депутатами и назначенными эмиром министрами.

Нынешний эмир Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах пришел к власти полгода назад, после смерти своего старшего брата шейха Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха, управлявшего страной в течение последних 15 лет, а также до этого возглавлявшего МИД эмирата в течение 40 лет. За шесть месяцев новый правитель успел уже дважды отправить в отставку правительство и распустить парламент.

4 апреля в эмирате прошли выборы, предполагалось, что состав нового правительства будет объявлен в течение двух недель после этого — на первом заседании парламента, которое постоянно переносилось по решению эмира. Однако впоследствии глава государства объявил о роспуске Национального собрания и кабинета министров, а также приостановке некоторых положений Конституции.

До этого предыдущий состав парламента Машааль распустил 15 февраля по причине «нарушения конституционных принципов» и «использования оскорбительных и неуместных выражений». Впрочем, что конкретно было нарушено и в чей адрес допускались оскорбительные выражения, в указе эмира не уточнялось.

В целом парламент в Кувейте обладает большим влиянием, чем законодательные органы в других монархиях Залива. Так что стабильность политической системы зависит от эффективности взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.

Прекратить политические дрязги

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что в в целом Кувейт уже достаточно долгое время переживает острый политический кризис и противоречия между законодательной и исполнительной властью мешают нормальному развитию государства.

«Эмир распустил парламент, указав в своей речи некоторые из причин: по его словам, это вмешательство отдельных парламентариев в конституционные процессы и вопросы коррупции. Из-за разногласий между парламентом и правительством фактически парализована политическая жизнь, а также утверждение каких-то норм, которые бы позволили более эффективно развивать экономику эмирата», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, очевидно, что это будут временные меры, какие-то шаги будут предприниматься для улучшения нынешних условий, для реформирования сложившейся политической системы.

«Но я бы не сказал, что в происходящем есть что-то из ряда вон выходящее для Кувейта. Подобные вещи мы видели неоднократно, это происходило несколько раз во второй половине ХХ века, и в общем-то эта страна с такими особенностями. Некоторые западные СМИ поднимают вопрос о том, что якобы Кувейт сворачивает демократический проект, я бы не спешил с выводами», — сообщил специалист.

Аналитик полагает, что эмир Кувейта настроен на очень конструктивный подход, на то, чтобы политическая системы страны способствовала развитию государства.

«Также необходимо, чтобы те дрязги, которые существуют между правительством и парламентом, не наносили вреда экономическому развитию государства. По сути сейчас это и происходит — политический разлад становится негативным фактором для страны. Эмир Кувейта хочет этому помешать, этим и объясняются его последние действия», — подытожил Онтиков.