«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который всеми своими действиями служил только великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении иранского правительства.

Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом на борту разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. Они возвращались домой после участия в мероприятии открытия гидроузлов на границе с Азербайджаном в сложных погодных условиях. Спасатели обнаружили тела 20 мая, вертолет полностью сгорел.

«Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана», — заявил вице-президент Мохаммад Мохбер. В этот период в Иране будут закрыты все кинотеатры, отменены все развлекательные программы и шоу на телевидении. На самом высоком флагштоке в стране подняли огромный траурный флаг.

Ибрагим Раиси победил на президентских выборах в 2021 году. До этого он возглавлял Верховный суд страны, на этом посту политик инициировал масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и начал разработку законопроектов по защите женщин от домашнего насилия.

О том, какие геополитические последствия будет иметь гибель Ибрагима Раиси, TRT на русском беседовал с профессором кафедры востоковедения и африканистики факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Владимиром Беловым:

— Пока рано говорить о том, как эта трагедия отразится на внутриполитической ситуации в Иране, поскольку пока не обнародованы причины крушения. Связано ли это с погодными условиями, возникла техническая проблема, была это ошибка пилота или же какое-то внешнее силовое воздействие, — комиссия по расследованию причин катастрофы сообщит официальную версию произошедшего в ближайшие дни.

Если причиной трагедии стала исключительно техническая проблема, то можно говорить о том, что правительство Ирана достаточно уверенно контролирует политические и социальные процессы в стране и сумеет сплотить общество вокруг себя.

— Когда могут состояться выборы?

— Сначала наступит переходный период. Первый вице-президент Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента. После этого в течение примерно полугода будет создана комиссия по указанию Верховного лидера Исламской Республики Ирана аятоллы Али Хаменеи. Эта комиссия организует внеочередные президентские выборы в стране. По сути, президент Ирана выполняет функции премьер-министра, но с расширенными полномочиями. Могу предположить, что выборы могут пройти до конца года, после чего некоторое время понадобится для утверждения состава нового правительства.

— Какие геополитические последствия будет иметь эта трагедия?

— Если не будет найдено свидетельство внешней атаки, то есть это не будет квалифицировано как результат террористической атаки, то это происшествие не выйдет за рамки внутриполитической жизни Ирана. Подчеркну, что у нас нет никаких оснований думать о том, что это был террористический акт, но в таких ситуациях всегда следует дождаться окончания расследования.

Безусловно, что потеря такого лидера для страны — это огромные утрата. Однако уверен, что Иран уверено преодолеет этот период.

— Раиси считался одним из дружественных России президентов. Как его смерть может повлиять на отношения Ирана с Россией и события в Украине?

— Для России его смерть — это очень серьезный повод для скорби, поскольку Раиси был президентом дружественной страны. Он был знаковой фигурой для стран Ближнего Востока и, наверное, для всего мира.

Раиси выстраивал линию независимого, суверенного, открытого к партнерству государства Исламской Республики Иран. За это время Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. А с 1 января этого года стал полноправным членом международного объединения БРИКС. Более того, он подписал соглашение о присоединении к зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Уверен, что и преемник Раиси на посту президента продолжит движение на расширение и формирование отношений стратегического партнерства между Ираном и Россией. Конечно, некоторая пауза в отношениях может возникнуть. Но она будет связана исключительно с переходным периодом в самом Иране, после которого взаимоотношения двух стран продолжат свое укрепление.