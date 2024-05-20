Кампания «Голос мусульман» (The Muslim Vote) надеется побудить как можно больше единоверцев в Великобритании проголосовать за своих кандидатов на предстоящих всеобщих выборах. В стране проживает около 4 млн мусульман.

Абубакр Нанабава, 24-летний координатор и представитель кампании, назвал мобилизацию мусульманских избирателей «исторической» и сказал, что многие хотят добиться «реальных изменений» на избирательном участке, особенно в свете израильской войны в Газе, в результате которой погибло более 35 тыс. человек.

«Активная поддержка ответных действий Израиля означала, что мы должны были нарушить статус-кво, когда лейбористы единодушно побеждали мусульман», — сказал он. «Вместо этого мы хотим сказать, что если какому-либо правительству нужны наши голоса, то они должны их заслужить».

Кампания, которую, как утверждается, поддерживают несколько организаций, была запущена в конце 2023 года — месяц спустя после отклонения парламентом голосования о прекращении огня в Газе. Нанабава назвал это «моментом огромного разочарования и гнева».

«Для многих мусульман это голосование стало подтверждением того, что Лейбористская партия, в частности, потратившая годы на то, чтобы претендовать на голоса мусульман, <…> не ценит мнение своих избирателей-мусульман, которые просто просили о прекращении огня», — сказал он.

Согласно анализу «Би-би-си», в 58 округах, где более чем каждый пятый житель считает себя мусульманином, доля голосов лейбористов на местных выборах в этом году снизилась на 21%. Нанабава, пообщавшись с тысячами избирателями-мусульманами, уверен, людей волнуют две основные проблемы — наступление в Газе и кризис стоимости жизни.

Кампания, уточняет он, не является религиозной группой и не представляет всех британских мусульман. Он добавил, что ближе к выборам The Muslim Vote будет «рекомендовать ряд кандидатов» в каждом округе, которые соответствуют их запросам по внешней политике, здравоохранению и образованию.

«Мы хотим возродить дух демократии, который был утрачен в двухпартийной системе, существовавшей долгое время, когда люди чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как голосовать за лейбористов или консерваторов», — заключил координатор The Muslim Vote.