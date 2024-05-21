Инцидент произошел на борту рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Самолет Boeing 777-300ER с 211 пассажирами и 18 членами экипажа был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке из-за сильной турбулентности в воздухе.

Трагическим итогом стала гибель одного из пассажиров. Количество пострадавших официально не сообщается, однако тайские СМИ упоминают о 30 раненых.

«Наш приоритет — оказать всевозможную помощь всем пассажирам и экипажу на борту самолета, — заявила Singapore Airlines. — Мы работаем с местными властями в Таиланде, чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь».

Представитель бангкокского аэропорта подтвердил, что медицинские бригады были приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. Так, 8 апреля сообщалось, что у самолета Boeing-737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя. 8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.

Эти инциденты стали лишь частью череды неприятностей, с которыми столкнулась компания за последние годы. Катастрофы самолетов модели 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, унесшие жизни 346 человек, выявили серьезные недостатки в системе безопасности и привели к глобальному запрету эксплуатации этой модели на длительное время.

Проблемы с системой MCAS, оказавшейся причиной катастроф, и недостаточный контроль за качеством производства вызвали сомнения в надежности компании. Недавние инциденты с разрушением обшивки двигателя и потерей шины дополнительно усилили опасения по поводу безопасности полетов на самолетах Boeing.

Дополнительный удар по репутации компании нанесла загадочная смерть информаторов Boeing. Не так давно в США умер уже второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов компании Boeing, в частности авиалайнеров 737 MAX. Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems, скончался после короткой и внезапной болезни. Он был молод, вел здоровый образ жизни и не жаловался на состояние здоровья, но за две недели перед смертью оказался в критическом состоянии из-за бактериальной инфекции. Дин был свидетелем и давал показания в рамках иска к акционерам компании Boeing, что делало его смерть еще более подозрительной.

До этого, 7 марта, нашли мертвым бывшего инженера Boeing Джона Барнетта, который публично заявлял о проблемах со сборкой самолетов и использовании некачественных деталей. Эти события усилили недоверие к компании и вызвали дополнительные вопросы о прозрачности и безопасности производства в Boeing.