Несколько дней назад в Одессе в очередной раз прозвучали звуки сирены — со стороны Черного моря на город пыталась зайти группа «шахедов». В течение шести часов силы противовоздушной обороны сбивали вражеские дроны-камикадзе. Атаки удается отбить далеко не всегда: в зоне поражения оказываются жилые многоквартирные дома, гибнут люди.

Сегодня только по Харькову было запущено 15 ракет С-300 и С-400. Удары пришлись на гражданскую инфраструктуру: 7 погибших, порядка 20 раненых.

США, Великобритания и страны ЕС соглашаются, что Киеву нужно поставлять больше систем ПВО, и призывают к этим действиям союзников. Однако небо Украины так и остается открытым для атак, систем противовоздушной обороны не хватает.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь намерен добиваться, чтобы НАТО сбивало российские ракеты, как сделали США и Британия во время атаки Ирана на Израиль. По словам источников газеты Politico, эту просьбу украинский лидер озвучит на мероприятии в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии.

О перспективах этих переговоров TRT на русском поговорил с политологом Андреем Золотаревым:

— Я прекрасно помню, как в начале войны над Киевом постоянно летали боевые вертолеты и наносили ракетные удары. После того, как начались поставки ПВО от партнеров, российская авиация вынуждена была практически исчезнуть с поля боя. Сейчас все вернулось на круги своя: Россия стала применять больше управляемых ракет и планирующих бомб, что стало для Украины колоссальной проблемой.

Предложение, чтобы российские ракеты сбивались с территории восточно-европейских стран НАТО, — это элемент политики Киева, чтобы надавить на партнеров и решить проблему ПВО. По разным оценкам, чтобы прикрыть территорию Украины, надо до 50 комплексов Patriot. Цена одного комплекса превышает миллиард долларов. Передача истребителей также предполагает строительство соответствующей инфраструктуры, которая за один день не строится. Но самое большая проблема — партнеры Украины боятся России. Если бы была политическая воля, то и комплексы нашлись.

Еще в начале войны украинское руководство выступало с идеей создания бесполетной зоны над Украиной. Под этим подразумевалась разведка, круглосуточное патрулирование воздушного пространства, а также создание соответствующей инфраструктуры на земле, перехват авиации и подавление систем ПВО для обеспечения безопасности.

Но эта тема практически и не обсуждалась. Было понятно, что требования НАТО Россия проигнорирует. И тогда же Владимир Путин публично угрожал, что оценит саму организацию бесполетной зоны как прямое участие НАТО в конфликте. К сожалению, эта стратегия шантажа работает.