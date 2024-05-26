В турецком городе Мерсин произошло крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Пассажирский автобус компании Star Diyarbakır выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком на автомагистрали Тарсус - Адана - Газиантеп в районе Енидже.

По словам губернатора Мерсина Али Хамзы Пехливана, в результате аварии на автомагистрали TAG погибли 10 человек, 30 получили ранения.

Свои соболезнования в связи с ДТП на автомагистрали Тарсус - Адана - Газиантеп выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Соответствующие органы немедленно начали необходимое расследование причин аварии. Соболезную семьям погибших граждан и всей нашей нации», — написал он на своей странице в соцсетях.