ТУРЦИЯ
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Смертельная авария на автотрассе в Турции
По меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями и грузовиком на автомагистрали в Мерсине. Президент Эрдоган сообщил о начатом расследовании
Смертельная авария на автотрассе в Турции
Фото: АА / Others
26 мая 2024 г.

В турецком городе Мерсин произошло крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Пассажирский автобус компании Star Diyarbakır выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком на автомагистрали Тарсус - Адана - Газиантеп в районе Енидже.

По словам губернатора Мерсина Али Хамзы Пехливана, в результате аварии на автомагистрали TAG погибли 10 человек, 30 получили ранения.

Свои соболезнования в связи с ДТП на автомагистрали Тарсус - Адана - Газиантеп выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Соответствующие органы немедленно начали необходимое расследование причин аварии. Соболезную семьям погибших граждан и всей нашей нации», — написал он на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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