Россия построит в Узбекистане небольшую атомную электростанцию. Это первый подобный проект в постсоветской Центральной Азии — ни в одной из стран региона нет АЭС.

О строительстве атомной электростанции объявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник о подписании контракта на строительство электростанции сообщил «Росатом».

«Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании», — сообщил медиацентр «Росатома».

Согласно документу, в двустороннее соглашение образца 2018 года внесут поправки. Прежде речь шла об АЭС из двух блоков, общей мощностью 2,4 ГВт, теперь же говорится об электростанции размером до 6 энергоблоков мощностью всего по 55 МВт каждая. Такая АЭС дает в 7 раз меньше мощности, чем планировалось в версии соглашения 6-летней давности.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил в интервью российскому телевидению, что АЭС планируется ввести в эксплуатацию в период с 2029 по 2033 годы, имея в виду поэтапный запуск.