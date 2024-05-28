Совершенно безграмотное, искаженное и оторванное от исторического контекста заявление министра было высмеяно комментаторами и демонстрирует образовательный провал, либо намеренное искажение истории, присущее чиновникам сионистского государства.

Кац в своем сообщении в сети Х в адрес Испании заявил, что Израиль не позволит испанскому посольству в оккупированном Иерусалиме оказывать консульские услуги палестинцам с оккупированного Западного берега после признания Испанией Палестины.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь заявил, что, если Израиль последует своим заявлениям, он примет дипломатические меры, которые могут варьироваться от устного предупреждения до вызова израильского посла.

Почему же сионисты Израиля демонизируют ислам и мусульман? Для того, чтобы безболезненно сжигать заживо десятки людей, как они совершили накануне в лагере беженцев в Рафахе. Чтобы внушить миру, что единственной угрозой миру является ислам и мусульмане, с которыми они борются на Святой земле, чтобы эта война не пришла в их дома.

Однако это абсолютная историческая ложь, опровергаемая тем, что евреи в Андалусии, в период мусульманского правления, которым министр Кац пугает Испанию, жили в условиях, которые часто описываются как «золотой век» еврейской культуры.

Этот период, охватывающий приблизительно VIII–XII века, характеризуется значительными достижениями в области науки, философии, литературы и искусства среди еврейских общин, а столица Андалусии, Кордова, была домом известного еврейского философа Маймонида.

Евреи писали на иврите, арабском и кастильском языках, создавая важные литературные произведения. Шломо ибн Габироль, еврейский поэт и философ, стал известен своим вкладом в поэзию и неоплатоническую философию.

Христиане и евреи жили в мусульманской Испании, поднимались по служебной лестнице при королевских дворах и в интеллектуальных кругах, в то время когда их изгнали из Англии в 1290 году и не пускали туда 3,5 века.

Евреи открывали свои учебные центры (ешивы), где изучали Тору, Талмуд и светские науки. Такие заведения стали важными культурными и образовательными центрами. Евреи могли свободно практиковать свою религию.

И когда в конце XV века под натиском испанской инквизиции пал последний мусульманский город Гранада, большинство изгнанных из Испании и Португалии евреев оказались в Марокко, а также других частях исламской Северной Африки и арабского мира, которые тогда находились под властью Османского халифата.

В Марокко они жили бок о бок с мусульманами, и многие еврейские общины процветали в крупных городах, таких как Фес, Марракеш и Касабланка.

В Османскую империю их пригласил султан Баязид II, предоставив им защиту и условия для жизни и работы. Еврейские общины процветали в таких городах, как Стамбул, Измир, Салоники и Сараево.

Не прибегая к неуклюжей израильской эквилибристике и не отсылая к плохо выученным урокам истории в надежде на беспамятство, определенно можно сказать одно — происходящее сейчас в оккупированной Палестине вполне осязаемо и недвусмысленно.

Израиль совершает геноцид в Газе. Доказательство этому — судебный процесс в Гааге. Уже убито более 36 000 палестинцев, большинство из которых младенцы, дети, женщины, ранено более 82 000, а еще 10 000 погребены под руинами от израильских бомбардировок.

Израиль уничтожает христианское население Газы. Не менее 3% христианского населения блокадного эксклава убито с 7 октября. Израиль разрушил 3 церкви.

А фанатичные еврейские экстремисты препятствуют в отправлении культа как христианам, так и мусульманам, бесстыдно вторгаясь в мечеть Аль-Аксу и запрещая в нее вход мусульманам.

Израиль убивает медработников, уничтожает больницы, ведет прицельный огонь по медучреждениям, держит их в осаде, после чего обнаруживаются массовые захоронения убитых, запытанных палестинцев с изъятыми органами, со следами насилия, со связанными за спиной руками.

Все это свидетельствует о том, что речь идет о самых настоящих военных преступлениях.

Израиль ввел тотальную блокаду и привел осажденный эксклав к гуманитарной катастрофе. От голода, болезней и отсутствия медпомощи умирают сотни людей.

Израиль убил более двух сотен гуманитарных сотрудников и волонтеров в Газе и около 150 журналистов с 7 октября.

Несмотря на заявления властей сионистского образования «о досадной ошибке» и «непременном расследовании», как и в случае с сожжением живьем людей в лагере беженцев в Рафахе, ни одно из этих преступлений не было доведено до суда, о результатах прессе не сообщалось, ответственные не понесли наказания.

Мир и без отсылок недоучившего историю израильского министра точно знает, что представляла собою мусульманская Испания и каково в ней жилось евреям. И сегодня мир воочию увидел, к чему привели 80 лет израильской оккупации и апартеида Палестины и каково лицо иудейского ДАЕШ, неонацистского террористического государства Израиль.