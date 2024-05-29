Последнее американское предупреждение

После начала войны в Украине сотрудничество между Москвой и Пекином вышло на новый уровень. В прошлом году товарооборот между союзниками побил рекорд и увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд.

Россия существенно нарастила закупки в Китае наземного транспорта, электрооборудования и механических устройств. Машины китайского производства почти полностью заместили ушедшие из страны западные бренды. Китай, в свою очередь, стал ведущим импортером российских энергоресурсов в 2023 году.

«Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — охарактеризовал российско-китайские отношения президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин.

Поднебесная официально не присоединилась к санкциям, введенным западными странами в отношении России, но и не позволяет их обходить. Несмотря на это позиция Пекина неоднократно становилась поводом для подозрений в том, что КНР не только развивает с Кремлем торговое сотрудничество, но и поставляет ему вооружения.

В мае пресс-секретарю китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй даже пришлось оправдываться: «Китай не создавал этот конфликт, не является его участником и никогда не поставлял смертоносные вооружения или оборудование ни одной из сторон». Он также подчеркнул, что Пекин внимательно следит за соблюдением правил экспорта товаров двойного назначения.

Тем не менее в США обеспокоены тем, что Поднебесная стала крупнейшим донором развития российского оборонного сектора. То есть, даже и не поставляя оружие напрямую, КНР способствует развитию российского ВПК. «КНР не может претендовать на полную нейтральность в этом случае, [и] они фактически выбирают чью-то сторону», — подчеркивала посол США в НАТО Джулианна Смит.

Теперь, по данным издания газеты The Washington Post, президент США Джо Байден рассматривает возможность ввести санкции против Китая за приписываемые Пекину поставки ключевых технологий Москве, а также снять ограничения на применение Украиной американского оружия малой дальности для атак российской территории.

Как отмечает в разговоре с TRT на русском доцент Института международных отношений, эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко, американские власти вполне могут пойти на снятие ограничений в использовании оружия, если ситуация на фронте будет складываться не в пользу Украины.

«Это решение будет выглядеть вероятным, поскольку стратегия США направлена на то, чтобы как минимум не дать Украине проиграть. Однако американцы будут стремиться не слишком ввязываться в войну, не провоцировать Россию и не доводить конфликт до нового уровня эскалации», — отмечает эксперт.

Истинные мотивы

Китай занимает осторожную позицию в вопросе войны в Украине. С одной стороны, они стараются минимизировать потери и риски, а с другой — получить как можно больше пользы. И пока Пекину относительно неплохо удается соблюдать этот баланс, говорит TRT на русском Николай Капитоненко.

По его словам, в долгосрочной перспективе война в Украине ставит Поднебесную в неудобную ситуацию, поскольку может вредить отношениям с Европейским союзом, которые для него крайне важны. По этой причине в КНР искренне заинтересованы в завершении военных действий и даже готовы сыграть миротворческую роль в этом конфликте.

«Другое дело, что Китай понимает, что сейчас для этого нет условий, поэтому они не торопятся и могут позволить себе подождать. В КНР не могут допустить поражения России. В их интересах, чтобы война завершилась компромиссным способом, чтобы не было явной победы какой-либо из сторон. Из этих условий и формируется позиция КНР», — подчеркивает Капитоненко.

Влияние Китая на войну в Украине огромное, также подчеркивает в беседе с TRT на русском политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его словам, парадокс ситуации заключается в том, что КНР — единственная страна, которая является главным торговым партнером не только России, но и Украины, Евросоюза и США.

Отношения КНР и Кремля несколько ближе в силу их идейной составляющей, отмечает эксперт. Как минимум, стороны декларируют общие цели: строительство многополярного мира, снижение влияния США и их союзников на международную торговлю и политику. Однако Пекин не намерен терять западный рынок — только с ЕС товарооборот в прошлом году составил $782,9 млрд.

«Формально Китай всегда будет соблюдать нейтралитет. Страна не станет поставлять вооружения и оказываться прямую военную помощь. В то же время покупка энергоносителей и поставки продукции машиностроения и технологий позволяют Москве вести эту войну. Пекин превратился для РФ в форточку, откуда дует свежий ветер денег. Закрытие этой форточки не приведет к завершению войны в Украине, но сократит экономические мощности РФ для ее ведения», — отмечает аналитик.

Вместе с тем, даже без вмешательства со стороны ЕС и США, российско-китайская торговля достигла своего потолка, отмечает Бортник: «Наблюдается некоторый регресс. И, скорее всего, без заключения нового газового контракта или военных поставок торговля уже не будет расти так быстро, как росла раньше».

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что причина давления США на КНР — это часть другого более древнего, серьезного и глубокого конфликта. И российско-украинская война — лишь один из многих эпизодов.

«Санкции США против Китая могут быть в любом случае, — считает Капитоненко. — Это часть длительной торговой войны, которая давно вышла за рамки торговли и превратилась в войну за политическое влияние. Даже если Пекин прекратит какое-либо сотрудничество с Москвой, американские санкции против него все равно будут действовать. В КНР это понимают, поэтому рассматривают происходящее как часть более широкой конфронтации с США».