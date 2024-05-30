Владельцы новейших моделей iPhone в Иране вынуждены искать обходные пути после прошлогоднего введения запрета на регистрацию устройств. Все лица, включая туристов, были обязаны регистрировать свои телефоны, чтобы иметь возможность использовать местные SIM-карты более месяца.

В тегеранском кафе Хамид размахивает своим мобильным телефоном, надеясь поймать слабый сигнал и таким образом обойти строгий запрет Ирана на новейшие модели iPhone. Он купил свое новое устройство за границей вскоре после того, как Тегеран запретил iPhone 14 и 15 серии в феврале 2023 года, надеясь, что ограничения в конечном итоге ослабнут. Но этого так и не произошло.

«У меня была сеть всего месяц, а потом она пропала», — сказал 32-летний Хамид AFP, многократно нажимая кнопку питания телефона, чтобы восстановить связь. «Мне приходится переходить на более низкие 3G-диапазоны и, возможно, тогда удастся поймать сигнал».

Запрет высветил экономические проблемы, с которыми в последние годы столкнулось правительство Ирана, в том числе международные санкции. Смартфоны американской компании Apple остаются очень востребованными устройствами в Иране, ценятся не только за передовые технологии, но и как показатель высокого статуса.

Официальные ограничения косвенно породили прибыльный подпольный рынок, причем некоторые продавцы завысили цены на старые модели iPhone, которые легче зарегистрировать. Apple никогда официально не присутствовала в Иране из-за американских санкций, которые были вновь введены после выхода Вашингтона в 2018 году из исторического ядерного соглашения.

Ситуация усугубилась мошеннической схемой «Коруш», которая обманула тысячи иранцев на миллионы долларов, рекламируя дешевые айфоны, но затем владелец компании сбежал за границу. Компания в течение нескольких месяцев предлагала iPhone по сниженным ценам от 200 000 млн риалов ($340) через интернет-рекламу с участием знаменитостей. Согласно ежедневной газете Javan, «Коруш» собрала около $35 млн в феврале. По данным ISNA, более 5 000 человек в Тегеране и других городах подали иски о мошенничестве против компании. Это еще больше расшатало рынок и ценообразование.

Несмотря на то что это более старая версия, цена на iPhone 13 аналогична ценам на более новые модели из-за охвата сети, который раннее устройство имеет. В некоторых магазинах Тегерана цена iPhone 13 варьировалась от 410 млн риалов до более 1 млрд риалов ($710-$1900), а 15-я серия продавалась от 440 млн риалов до 1 млрд риалов ($750-$1900). В одном из магазинов цена iPhone 14 составляла от 366 млн риалов до 740 млн риалов ($640-$1275).

И все же люди по-прежнему стремятся купить iPhone. Теперь продавцы стараются лишний раз не выставлять на витрине новейшие модели, потому что теперь они считаются контрабандой. По данным таможенного отчета, на который ссылались местные СМИ в сентябре, телефоны стоимостью более $600, включая iPhone, составляли почти 32 процента ($4,4 млрд) от всего импорта мобильных телефонов в Иран в период с марта 2021 года по март 2022 года.

В последние годы власти проявляли растущую неприязнь к американским товарам. В августе 2020 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал правительство прекратить импорт iPhone. «Я слышал, в период с марта 2019 года по март 2020 года на импорт одного вида дорогостоящих американских сотовых телефонов было потрачено около полумиллиарда долларов, — сказал он в своей речи 2020 года. - Это сделал частный сектор, но правительство должно остановить это».

После введения запрета пользователи iPhone 14 и 15 оказались вынуждены искать нелегальные и зачастую дорогостоящие способы получения доступа в сеть. Зачастую это единственный вариант, чтобы телефон работал. Продавцы и программисты берут от четырех миллионов риалов до 70 млн риалов за изменение некоторых сетевых параметров в попытке обойти ограничения.