Немецкий автомобильный журнал Auto Bild опубликовал статью, в которой высоко оценил турецкий электромобиль TOGG, назвав его «турецкой Tesla». В статье отмечается, что Турция долгое время производила автомобили различных брендов, но собственного бренда у страны не было до 2018 года, когда была основана компания TOGG.

Возникновение национальной автомобильной марки стало возможным благодаря объединению шести турецких промышленных гигантов.

TOGG дебютировала на выставке технологий CES в Лас-Вегасе. Компания построила завод в Гемлике, провинция Бурса, и начала установку зарядных станций по всей стране. Первая модель TOGG, T10X, представляет собой кроссовер среднего класса, конкурирующий с электромобилями таких брендов, как Volkswagen, Renault и Tesla, но по более доступной цене.

Дизайн T10X был разработан компанией Pininfarina и бывшим главным дизайнером Volkswagen Муратом Гюнаком. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта и поддержкой, а также современными технологиями, включая большой экран в кабине и систему распознавания лица.

Глава TOGG Гюркан Каракаш заявляет, что компания стремится превзойти конкурентов, создав умное устройство на колесах. В автомобиле установлена камера, распознающая водителя по лицу с помощью Face-ID, а также искусственный интеллект, который создает уникальную музыку для каждой поездки.

TOGG планирует выйти на европейский рынок в 2025 году и рассматривает возможность расширения на рынки СНГ.