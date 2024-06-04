Особенности сотрудничества

Россия делает большую ставку на китайский рынок для сбыта природного газа и других энергоресурсов. В первый год войны в Украине поставки голубого топлива по трубопроводу «Сила Сибири» выросли в полтора раза к уровню предыдущего периода и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.

Несмотря на заметную переориентацию с европейского на китайский рынок, экспорт для Москвы менее выгоден. Если Пекин покупает тысячу кубометров за $275, то для европейцев голубое топливо идет по $320,30 за тысячу кубометров. В 2025–2027 годах РФ планирует постепенно снижать стоимость газа для китайской стороны, сохраняя практически прежние расценки для Европы.

Однако в Пекине пошли дальше и требуют уступок по «Силе Сибири — 2». Во-первых, КНР намерен покупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров в год, которые Москва хочет поставлять по трубопроводу, а во-вторых — цена поставок должна быть сопоставима с внутрироссийской. По словам источников газеты Financial Times (FT), Китай не готов идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки газа по этому маршруту.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали газовый вопрос во время встречи в Пекине. Однако, по его словам, детали этой беседы являются непубличными.

Представитель китайского МИД Мао Нин также заверила 3 июня, что КНР готова углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Однако в случае с Пекином часто официальная риторика властей может несколько расходиться с делом. В тот же день китайские крупнейшие банки начали блокировать платежи не только за поставки в Россию, но и транзитные сделки. Не уступают китайцы и цены на автомобили, которые в Москве в 1,5-2 раза выше, чем на такие же машины в Китае.

В придачу в начале года КНР ввела импортные пошлины для угля из России. Решение объясняется защитой собственных угольщиков, которые наращивают добычу, но для импортеров из Австралии или Индонезии дополнительных тарифов нет. Из-за этих действий поставки из РФ в первом квартале текущего года уже упали на 21%.

«Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы», — отметил Песков, отвечая на вопрос о газовой сделке.

Тем не менее пока складывается впечатление, что одна из сторон защищает свои интересы успешнее другой. Чем, по всей видимости, оказался сильно расстроен глава «Газпрома» Алексей Миллер, который даже пропустил поездку с Путиным в Пекин в середине мая.

Безальтернативный партнер

Несмотря на то что ЕС и США не вводили санкции против российского газа, именно эта отрасль несет огромные потери. Более того, впервые с 1999 года «Газпром» стал убыточным предприятием. В прошлом году компания получила чистый убыток в 629,1 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн рублей годом ранее.

Евросоюз остается главным покупателем российского голубого топлива, хотя и сократил поставки на 71%. Европейские страны наращивают импорт американского СПГ, значительно увеличились поставки из Норвегии и из африканского региона. Венгрия, Бельгия и Чехия так и не смогли найти других поставщиков в силу разных обстоятельств: отсутствие нужной сети трубопроводов, наличие выхода к морю для закупки сжиженного газа и т.д.

Российская газовая компания пытается компенсировать финансовые потери, повышая тарифы на внутреннем рынке. В июле цены на газ вырастут на 11,2% для всех категорий потребителей. Кроме того, в прошлом году «Газпром» снизил свою инвестпрограмму примерно на 20% до 1,965 трлн руб. Пока холдингу удается избегать массовых сокращений сотрудников, но все траты были максимально оптимизированы.

Без введения в эксплуатацию газопровода «Силы Сибири – 2» восстановить доходы до прежнего уровня компании будет достаточно сложно. В прошлом году аналитики оценивали ежегодную прибыль от проекта примерно в $12 млрд.

Не ценой, так количеством

Разногласия по вопросу строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и дальнейших поставок стало еще одним камнем преткновения между Россией и Китаем. Однако руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что спорные моменты — это лишь часть нормального переговорного процесса.

«Россия хочет продать дороже, Китай хочет купить дешевле – это вполне естественно. Однако многое будет зависеть от жесткости линии Китая: если стороны найдут компромисс – взаимовыгодное сотрудничество продолжится», — считает аналитик.

Вместе с тем он сомневается в том, что Москва может полностью выполнить условия Китая и значительно снизить стоимость поставок природного газа. Продажа голубого топлива по внутрироссийским ценам возможно лишь в случае, если Пекин нарастит объемы экспорта.

«Россия не может пойти на понижение цены, ведь бюджет страны во многом зависит как раз от нефтегазового экспорта. Снижение цены допустимо только при больших объемах перегона газа. И Пекин это понимает — так что, полагаю, сейчас вопрос стоит только в том, какой конкретно объем будет поставляться», — пояснил TRT на русском Деев.

Тем не менее преимущество в ведении спора о будущих поставках сегодня на стороне Китая. «Газпром» вынужден будет идти на любые сделки для увеличения прибыли и поддержания своих финансовых результатов прежних периодов, отмечает в разговоре с TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

«Я думаю, что российское правительство будет стараться поддержать цены выше. Но, учитывая дружественные отношения между Китаем и РФ, правительство может пойти на невыгодные условия с целью получения поддержки и налаживания экономических отношений. Альтернатив у «Газпрома», к сожалению, не так много, поэтому можно предположить о не самом лучшем положении компании в данный момент времени», — говорит эксперт.

Китай — не единственная страна, которая претендует на поставки российского газа по ценам, рассчитанным для внутреннего потребителя. Подобные просьбы уже не первый год к Москве адресуют в Минске. «Зачем с нас шкуру драть?» – эмоционально заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко.

И если до начала войны в Украине Кремль регулярно сталкивался с обвинениями в газовом шантаже, то теперь страна растеряла свои рычаги влияния. «Сила Сибири – 2» хоть и способна улучшить положение «Газпрома», но точно не станет полноценной заменой торговли с Европой: доходы от поставок будут значительно ниже.