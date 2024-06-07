Более 20 глав государств и правительств 6 июня прибыли во французскую Нормандию для участия в церемониях по случаю 80-летия со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции. Участие приняли лидеры США, Франции, Великобритании, Канады, а также британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский.

Единственная страна, которую не пригласили на мероприятие, — Россия. Причина — война в Украине, интенсивность которой в последние недели только возрастает. Российский президент Владимир Путин выразил негодование в связи с тем, что представителей Кремля не пригласили на торжества, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва участвовать и не планировала.

Главной повесткой мероприятия стала поддержка Киева в условиях войны с Россией. «Темные силы, с которыми боролись эти герои 80 лет назад, никогда не исчезают. Агрессия и жадность, стремление доминировать и контролировать, менять границы силой — это вечно. Борьба между диктатурой и свободой бесконечна», — сказал президент США Джо Байден.

Вместе с тем у Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится высадка союзников и в Украине. «Да, я надеюсь на это», — ответил глава государства.

Целью украинского президента в Нормандии было добиться усиления поддержки страны со стороны западных союзников, и ему это удалось. Байден заверил, что США продолжат помогать Украине. А лидер Франции Эммануэль Макрон пообещал выделить Киеву истребители Mirage 2000-5 и обучить тысячи украинских пилотов.

Выступая перед Национальным собранием Франции, Зеленский поблагодарил страну и парламентариев на французском языке. Он выразил уверенность в том, что наступит день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера видели в небе Нормандии.

«Вашу боевую авиацию, блестящие истребители, которые под управлением украинских пилотов, докажут, что Европа крепче, чем зло, которое посмело Европе угрожать. Сейчас, как 80 лет назад, можем это доказать — могущество нашего единства, могущество союзничества, могущество наших общих идеалов», — подчеркнул глава государства. Французские парламентарии отреагировали на его выступление бурными аплодисментами.

О главных итогах поездки Зеленского TRT на русском поговорил с политологом Андреем Золотаревым:

— На фоне неутешительных итогов азиатского турне, безусловно, визит президента Владимира Зеленского в Нормандию был значительно успешнее. Он сорвал аплодисменты даже Марин Ле Пен. Его выступление было составлено грамотно и эмоционально.

Если говорить об итогах, то тут можно выделить Францию, которая готовится сделать больший шаг в сторону практический поддержки Украины. До сих пор наблюдался такой нюанс: Макрон делал громкие и решительные заявления о том, что для Парижа нет красных линий и тому подобное, но на деле это никак не проявлялось. Если посмотреть на статистику, то даже Германия, в адрес которой часто прилетают различные упреки в недостаточной поддержке, оказывала помощь Украине значительно больше, чем Франция.

Теперь Париж готов обучать украинских пилотов пилотированию истребителей Mirage 2000. Но и тут есть нюанс: журналистам пока не сообщили, в какой модификации будут представлены истребители.

— А какие могут быть особенности?

— Mirage 2000 в ранней модификации — это истребитель-перехватчик. И качественно он ничем особо не лучше, чем МиГ-29. А вот Mirage 2000D — это уже модификация истребителя-бомбардировщика. То есть это уже машина, которая способна нести крылатые ракеты.

Также пока не прозвучало заявлений об отправке войск. Да, скорее всего, французские инструкторы прибудут в Украину и, возможно, на Яворовский полигон. Но это кардинально не изменит ситуацию, поскольку иностранные инструкторы в Украине работали и раньше. Это не афишируется, но это факт.

— Какие главные цели ставил Зеленский?

— Он пытался добиться увеличения поддержки Украины со стороны Запада — это в первую очередь. А во-вторых, хотел добиться изменения позиций ряда политиков относительно присутствия на саммите по «формуле мира» в Швейцарии 15 июня.

Ожидалось, что форум станет важнейшим саммитом, на котором первые лица многих стран будут говорить о путях возвращения мира. Однако сейчас, на мой взгляд, он превратился скорее в конференцию по безопасности, куда едет министр Австралии по делам ветеранов или замминистра обороны Таиланда. То есть уровень мероприятия немного не тот.

Безусловно, Украина рассчитывала и рассчитывает на присутствие Байдена на этом мероприятии. Это было бы логично и органично, но для президента США важнее оказался фандрайзинг в Голливуде.

Ну и третий момент — Зеленскому сейчас важно демонстрировать свою внешнюю легитимность в глазах украинского общества. Этот вопрос комментировали журналисты и депутаты, но не Конституционный суд. Обществу важно показать, что никакой проблемы нет: Зеленскому жмут руку, подписывают с ним документы и аплодируют.

— Думаете, возможно ли, что Байден примет участие в Швейцарии?

— Гипотетическая вероятность есть. В наше время все может произойти. Но пока мы знаем, что на форум едет вице-президент США Камала Харрис. Но, на мой взгляд, главную скрипку будет играть Джейк Салливан, который во многом и будет модерировать работу форума.

Насколько мы знаем, Салливан принадлежит к той части команды Белого дома, которая выступает с позиции необходимости диалога с Путиным и поиска путей примирения. Зеленский же четко заявил, что Украина не приемлет территориальных уступок.

А значит, по большому счету все остается на своих местах. Война продолжается.