6 июня в Пекине было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Этот стратегический инфраструктурный проект призван создать новый наземный транспортный коридор между Центральной и Восточной Азией.

В соглашении, которое является важным шагом в продвижении проекта, перечислены принципы и механизмы сотрудничества между тремя странами в области финансирования, строительства, эксплуатации и обслуживания железной дороги.

В соответствии с соглашением, железная дорога пройдет по маршруту Кашгар (Китай) - Торугарт - Макмал - Джалал-Абад (Кыргызстан) - Андижан (Узбекистан), при этом по маршруту будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.

После завершения строительства железная дорога будет перевозить 15 млн тонн грузов в год и сократит время доставки грузов потребителям на 7 дней.

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приняли участие в мероприятии по видеосвязи.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал соглашение «историческим событием, ознаменовавшим долгожданное начало реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая откроет новые транспортные маршруты в страны Европы и Персидского залива».

Президент Узбекистана Мирзиёев также отметил историческое значение подписания соглашения и заявил: «Эта железная дорога станет кратчайшим сухопутным путем, соединяющим Китай с нашим регионом. В будущем она обеспечит доступ через перспективный Трансафганский коридор к емким рынкам стран Южной Азии и Ближнего Востока».

Председатель КНР Си подчеркнул, что железная дорога является стратегическим проектом по налаживанию связей между Китаем и Центральной Азией и вехой в сотрудничестве трех стран в рамках инициативы «Пояс и путь».

По словам китайского лидера, Китай готов работать с Кыргызстаном и Узбекистаном над скорейшим запуском проекта, который способен будет ускорить экономическое и социальное развитие пересекаемых маршрутом регионов.